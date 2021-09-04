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港聞二

狄志遠批選委會少競爭不理想

【明報專訊】選委會選舉本月19日舉行，今次僅兩名非建制派可「入閘」，分別為新思維狄志遠、西貢區議會主席周賢明。參選社會福利界別的狄志遠昨與傳媒聚會，稱今次選舉不理想，1500席中近千議席無選舉成分，若太多界別可自動當選，選舉認受易受質疑；並稱中央、特區政府將安全系數設得太高，憂慮若未來立法會選舉仍低競爭、入閘門檻模糊，不利香港社會發展。

狄志遠透露，新思維仍有三四人有意參戰年底立法會選舉，可否獲提名則「見步行步」。被問到選委會選舉僅兩名非建制派，如何評估非建制派在立法會選舉尋求提名的難度，他稱選委會以建制派為主，難料對另類聲音的看法，相信非建制派要在五大界別各獲提名會更困難；即使是他自己，亦僅有信心在專業界別獲提名。

稱民主發展需「狹縫中努力」

民主黨將於月底舉行會員大會，決定應否出戰立法會；狄志遠多番稱民主派應參選立法會，他說有聯絡非建制陣營中人，強調民主發展需在「狹縫中努力」。

勞工界選委共有68人爭奪60席，當中50人為工聯會成員，其八大主張包括「選出高效議會，督促政府擔當有為」等。工聯會領導層昨與候選人見傳媒，會長吳秋北希望50人全數當選。至於希望未來管治班子優先推動什麼政策，他稱短期最關心如何幫助失業者渡過難關。

吳秋北表示，中央完善選舉制度是希望能選出有能力的愛國者，從而治理香港並解決深層次問題；選委提名責任重大，要通過提名落實愛國者治港原則，提名時會審慎考慮。被問會否提名民主派，吳稱「我覺得你（記者）已經將佢排拒在愛國者外」，強調會提名愛國者，而非考慮該人有何標籤。工聯會副會長麥美娟說，選委提名時會考慮該人是否認同上述主張、是否同路人、會否爭取勞工權益等。

社會福利界共有23人競逐12個席位，已屬競爭最激烈；候選人名單可參考選舉事務處網頁。

相關字詞﹕新思維 選委會選舉 工聯會

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