比照國旗法 區旗區徽法擬明年修

局方：紀念品可印國旗

《國旗及國徽條例》修例草案提及，禁止將國旗、國徽圖案用於商業廣告等層面。工聯會陸頌雄會上關注，部分人出於愛國動機以國旗製作紀念品，但主要用以「開心share」而非商業用途，舉例有人製作國旗圖案口罩，法例是否亦會禁止。

政制及內地事務局副秘書長蔡敏儀表示，如無商業利益，亦非將國旗用以喪事等活動，而是純以國旗作紀念品等用途，只要國旗符合條例列明比例，亦是容許；若職業所需而使用國旗、國徽標誌，則需事先獲行政署批准。

民建聯何俊賢則舉例，若有人在街上派發小型國旗或國旗圖案貼紙，市民拿回家後擺在家中以至將貼紙貼在雪櫃，「他並不是想侮辱（國旗），只是有人給我，我想放在家中，那該怎樣處理？」

蔡敏儀鼓勵市民多使用國旗以表達愛國情感，如有市民參與七一、十一慶典後獲小型國旗等紀念品，擺放在家並不違反法例，毋須擔心。

政府今次修訂《國旗及國徽條例》，主要因應全國人大常委會去年底通過修改《國旗法》、《國徽法》而訂定條例；草案內容並包括就每日升掛國旗、每周舉行升國旗儀式的事宜，向學校發出指示等。