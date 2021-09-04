熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫

鄭松泰昨日的解散聲明表示，熱血公民2012年成立以來，有幸獲眾多支持者擁護，2016年「永續基本法」運動失敗告終，該黨以「克勤小物」為宗旨繼續走入社區；縱獲眾多同路人支持，但該黨面對目前已無政治進路的現實，即日起解散。

黃洋達：無成員欲參選

熱血公民2012年由黃洋達創立，黃2016年參選立會九龍東直選落敗，將領導交予鄭松泰，他轉為主理《熱血時報》。黃接受查詢稱，解散是合理決定，據他了解剩下成員現階段無參選意欲，作為政治團體繼續運作意義不大。至於是否與熱血公民曾提出「全民制憲」致或無法參選有關，他稱沒深究，重申是現有成員無參選意欲。

他形容，熱血公民過去9年多已完成歷史任務，他在2012年社會氣氛下創立熱血公民，是想在單一政治光譜下開拓其他路向，慶幸在他無領導組織後，熱血公民亦無做過出賣香港民主的事。

蔡：鄭言行比泛民保守 難吸支持

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，熱血公民困境不全因《港區國安法》，而是當選前強調自己勇武，與主流民主派「和理非」、會妥協不同，但鄭當選後行動和立場比主流民主派更保守和妥協，例如鄭是唯一無總辭者，亦不敢批評中央修改香港選舉制度。蔡認為，熱血公民不同民陣、教協、支聯會，並非在被脅迫下解散，而是因進退維谷，下次參選支持者未必再繼續支持。

熱血公民多次參選立法會、區議會，2016年立法會選舉以「五區公投，全民制憲，永續基本法」為綱領。他們政治路線備受爭議，包括2015年區選狙擊多名民主黨參選人，鄭松泰在屯門樂翠選區挑戰民主黨何俊仁，最後何在多人夾擊下連任失敗。