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熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫

【明報專訊】熱血公民主席鄭松泰上周被資格審查委員會判定無當然選委資格，連帶喪失立法會議席，昨日熱血公民僅餘兩名區議員王頴思和黃兆健宣布辭職，鄭松泰宣布該黨解散，形容「已無政治進路」。宣布解散前鄭松泰接受《有線新聞》訪問稱，熱血公民在他喪失議員資格後已變成「三不像」，黨友亦未必與他一樣「有相對或願意背負」，當熱血公民不再考慮或無法參選時，「我們作為政黨時存在又有何意義呢？」

鄭松泰昨日的解散聲明表示，熱血公民2012年成立以來，有幸獲眾多支持者擁護，2016年「永續基本法」運動失敗告終，該黨以「克勤小物」為宗旨繼續走入社區；縱獲眾多同路人支持，但該黨面對目前已無政治進路的現實，即日起解散。

黃洋達：無成員欲參選

熱血公民2012年由黃洋達創立，黃2016年參選立會九龍東直選落敗，將領導交予鄭松泰，他轉為主理《熱血時報》。黃接受查詢稱，解散是合理決定，據他了解剩下成員現階段無參選意欲，作為政治團體繼續運作意義不大。至於是否與熱血公民曾提出「全民制憲」致或無法參選有關，他稱沒深究，重申是現有成員無參選意欲。

他形容，熱血公民過去9年多已完成歷史任務，他在2012年社會氣氛下創立熱血公民，是想在單一政治光譜下開拓其他路向，慶幸在他無領導組織後，熱血公民亦無做過出賣香港民主的事。

蔡：鄭言行比泛民保守 難吸支持

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，熱血公民困境不全因《港區國安法》，而是當選前強調自己勇武，與主流民主派「和理非」、會妥協不同，但鄭當選後行動和立場比主流民主派更保守和妥協，例如鄭是唯一無總辭者，亦不敢批評中央修改香港選舉制度。蔡認為，熱血公民不同民陣、教協、支聯會，並非在被脅迫下解散，而是因進退維谷，下次參選支持者未必再繼續支持。

熱血公民多次參選立法會、區議會，2016年立法會選舉以「五區公投，全民制憲，永續基本法」為綱領。他們政治路線備受爭議，包括2015年區選狙擊多名民主黨參選人，鄭松泰在屯門樂翠選區挑戰民主黨何俊仁，最後何在多人夾擊下連任失敗。

相關字詞﹕蔡子強 解散 黃洋達 鄭松泰 熱血公民

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