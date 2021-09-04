虐動物可囚3年 研究：嚴重個案平均囚兩月 有20死案例判社服

不少未起訴 涉警過檢控時限

研究團隊分析愛協的數據庫，分為6種主要虐待類型，包括主動虐待、被動式疏忽、謀取營利而對動物作商業剝削、囤積、懷疑毒害、捕捉。分析發現，涉主動虐待或疏忽的檢控中，75%被告是男性。港大法律學院副教授韋凱雯稱，不少虐待動物者未被起訴，與警方未及在6個月檢控時限內找到他們有關。

至於涉及創傷性傷害的虐待案，約四分之一是家庭成員針對其他成員的寵物，或鄰居針對村內動物所致。在疏忽案件中，不少涉案人因經濟困難，動物沒有食物和水後被遺棄，而最大型的囤積案涉及超過100隻動物的收容所。

韋凱雯舉例，2014年一宗囤積動物案，95隻狗被關在村屋內，當中20隻死亡，負責人被判160小時社會服務令及罰款1000元；2019年另一宗同類個案涉102隻狗和44隻貓，其中28隻狗和8隻貓死亡，涉案者被判監10個月。

英嚴重案量刑起點囚一年

研究團隊倡港訂量刑指引

韋凱雯建議政府就虐待動物案訂立量刑指引，她以英國為例，當地有關罪行的最高刑罰是判監3年，按當地量刑指引，導致動物死亡或身體受嚴重傷害的案件，量刑起點為最高刑罰的35%，即監禁1年。她說本港最高刑罰雖為3年，按過往嚴重案件判刑，平均刑期僅為兩個月。

漁署擬修例增「謹慎責任」

涵營養飲食居住環境

漁護署表示正草擬修訂《防止殘酷對待動物條例》，完成後盡快提交立法會。政府建議包括向任何動物負有責任的人施加「謹慎責任」，要妥善照顧動物的福利需要，另會列明動物福利需涵蓋適當的營養飲食、合適居住環境等。

司法機構表示，上訴庭於2019年因虐待動物被判監的「馮志凱案」指出，現行法例罰則的適用範圍廣泛，犯罪情節亦千變萬化，法庭不可能定下判刑準繩或判刑比例尺度，如何完善法例是由政府和立法會處理。