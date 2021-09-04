港聞

港聞二

虐動物可囚3年 研究：嚴重個案平均囚兩月 有20死案例判社服

【明報專訊】港大法律學院與香港愛護動物協會（愛協）分析2013至2019年的335宗涉嫌殘酷對待動物個案，發現大多數被起訴的案件涉及主動虐待，對動物造成創傷性身體傷害，其中30%案件的動物死亡；其次是疏忽，主要涉動物被遺棄在私人處所，不獲糧水，27%案件的動物死亡。即使虐待動物最高可判囚3年，分析顯示嚴重案件平均只判囚兩個月，有涉及動物收容所的個案有20隻動物死亡，涉案者只被判社會服務令和罰款。研究團隊建議訂立量刑指引，並針對動物收容所等訂立規例。

不少未起訴 涉警過檢控時限

研究團隊分析愛協的數據庫，分為6種主要虐待類型，包括主動虐待、被動式疏忽、謀取營利而對動物作商業剝削、囤積、懷疑毒害、捕捉。分析發現，涉主動虐待或疏忽的檢控中，75%被告是男性。港大法律學院副教授韋凱雯稱，不少虐待動物者未被起訴，與警方未及在6個月檢控時限內找到他們有關。

至於涉及創傷性傷害的虐待案，約四分之一是家庭成員針對其他成員的寵物，或鄰居針對村內動物所致。在疏忽案件中，不少涉案人因經濟困難，動物沒有食物和水後被遺棄，而最大型的囤積案涉及超過100隻動物的收容所。

韋凱雯舉例，2014年一宗囤積動物案，95隻狗被關在村屋內，當中20隻死亡，負責人被判160小時社會服務令及罰款1000元；2019年另一宗同類個案涉102隻狗和44隻貓，其中28隻狗和8隻貓死亡，涉案者被判監10個月。

英嚴重案量刑起點囚一年

研究團隊倡港訂量刑指引

韋凱雯建議政府就虐待動物案訂立量刑指引，她以英國為例，當地有關罪行的最高刑罰是判監3年，按當地量刑指引，導致動物死亡或身體受嚴重傷害的案件，量刑起點為最高刑罰的35%，即監禁1年。她說本港最高刑罰雖為3年，按過往嚴重案件判刑，平均刑期僅為兩個月。

漁署擬修例增「謹慎責任」

涵營養飲食居住環境

漁護署表示正草擬修訂《防止殘酷對待動物條例》，完成後盡快提交立法會。政府建議包括向任何動物負有責任的人施加「謹慎責任」，要妥善照顧動物的福利需要，另會列明動物福利需涵蓋適當的營養飲食、合適居住環境等。

司法機構表示，上訴庭於2019年因虐待動物被判監的「馮志凱案」指出，現行法例罰則的適用範圍廣泛，犯罪情節亦千變萬化，法庭不可能定下判刑準繩或判刑比例尺度，如何完善法例是由政府和立法會處理。

相關字詞﹕愛協 虐待動物

上 / 下一篇新聞

公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣
公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣
楊潤雄：點人頭後 思人口應對方案
楊潤雄：點人頭後 思人口應對方案
與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人
與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人
二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法
二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法
八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月
八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月
遊行藏雷射筆 中學生判入更生中心
遊行藏雷射筆 中學生判入更生中心
廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支
廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支
抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意
抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意
密斗吐露港撞箭嘴車 司機涉酒駕被捕
密斗吐露港撞箭嘴車 司機涉酒駕被捕
秀茂坪邨3少女遇襲非禮 警拘15歲少年
秀茂坪邨3少女遇襲非禮 警拘15歲少年
引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢
引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢
何君堯倡認可內地首十大院校
何君堯倡認可內地首十大院校
熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫
熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫
比照國旗法 區旗區徽法擬明年修
比照國旗法 區旗區徽法擬明年修
狄志遠批選委會少競爭不理想
狄志遠批選委會少競爭不理想
藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」
藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」
林健鋒倡設商務通道 有限度通關
林健鋒倡設商務通道 有限度通關
賄職員盼加快上樓 無業婦囚12周
賄職員盼加快上樓 無業婦囚12周
迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行
迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行
接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法
接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法
警員經營派對房犯聚 保釋禁離港
警員經營派對房犯聚 保釋禁離港
巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪
巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪
小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟
小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟
扮搭車持刀劫的士 警拘30歲無業女
扮搭車持刀劫的士 警拘30歲無業女
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿德徵女廁意見 怨聲紛至 清潔龍自稱公廁KOL 網民留言：好污糟好臭
【Emily】阿德徵女廁意見 怨聲紛至 清潔龍自稱公廁KOL 網民留言：好污糟好臭
【Emily】梁卓然做法官？ 司法機構唔答
【Emily】梁卓然做法官？ 司法機構唔答
【Emily】校友接手新亞飯堂 保留「名物」
【Emily】校友接手新亞飯堂 保留「名物」
【Emily】林鄭到中學聽施政報告意見 學生望「貓紙」讀問題 包括十四五規劃
【Emily】林鄭到中學聽施政報告意見 學生望「貓紙」讀問題 包括十四五規劃