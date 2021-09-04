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港聞二

何君堯倡認可內地首十大院校

【明報專訊】港府擬修例增加「特別註冊」制度引入非本地培訓醫生，有關醫生需在認可醫學院畢業。立法會議員何君堯昨日在法案委員會建議，認可名單需包括美國和中國首十大院校，「Top 10（首十位）一定信得過」。

點名北京協和首都醫院等

何君堯稱日後制訂認可院校名單時不應只限英聯邦，亦應包括美國和中國內地院校，「例如美國，你唔會唔信哈佛大學，唔會唔信牛津、劍橋，美國㗎喎」。不過，牛津和劍橋大學應為英國的大學。他又說：「中國點呢？北京協和醫院、首都醫院、天津、南方、哈爾濱、中國藥科……這些都是Top 10，我在哪兒找到？我不懂的。按上google。Top 10一定信得過」。新加坡現設類似百大認可院校名單，當中4間在中國內地，包括北京大學、清華大學北京協和醫學院、復旦大學及上海交通大學。

建議綑綁公營工作增至7年

何君堯建議將特別註冊制綑綁申請人在公營機構工作的年期由5年增至7年，「順利7年住滿，不是永久居民的，日後可成為永久居民，就自動對盤，這是好事……小門要這樣開」。食衛局長陳肇始回應「5年可長可短」，但要作平衡，盼做到一定吸引力。

葛珮帆促數月內訂認可名單

草案委員會主席、民建聯葛珮帆認為，用一年時間制定認可課程名單是太慢和不可接受，促當局用一兩個月成立委員會，並在數個月內完成名單，一年後有外地醫生來港。

特別註冊委員會中4名委員將由特首委任，當中3人規定是醫委會成員。民建聯蔣麗芸不滿規定，認為應予特首空間，「你要尊重個特首，ok？」她說不排除就此提修正。

陳肇始指出，會盡快成立特別註冊委員會和盡快開會，但認為很難評估定名單複雜性和需時；食衛局亦計劃建全新平台，包括該局、醫專、醫管局和衛生署，以專科人力推算為基礎商討整體培訓事宜，包括學額和所需配套，希望在專科選擇上盡量滿足到本地和非本地醫生。

相關字詞﹕食衛局 陳肇始 何君堯 2021年醫生註冊修訂條例草案

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