引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢

醫專昨就港府最新修訂開會，消息指會議中眾多聲音不滿當局公布擴大特別註冊至非港人專科醫生前無諮詢醫專，對於食衛局對外宣稱修例期間有諮詢醫專是「擺醫專上枱」，亦無人在會上支持放寬至引入非港人。

與會者憂加速公營醫生離職

非港人醫生適應難恐成負累

消息稱，多名與會者認為放寬至非港人屬重大修訂，應重新廣泛諮詢，包括醫生，並延後立法時間表。有與會者關注不少醫生正忐忑是否離開公營體系，料新修訂加速部分人離開的決定。另有人關注非港人醫生會否來港5年後轉投私營，無法解決公營缺人；亦有人關注非港人醫生或出現溝通和適應困難，反成負累。

陳沛然引醫界民調 僅一成同意

立法會相關法案委員會昨第4次開會，多名建制派議員歡迎港府三項新修訂。醫學界議員陳沛然引述醫學界民調指僅約一成受訪醫生同意修例，八成醫生和95%醫科生反對，質疑當局只與約一成認同修例的醫生溝通，不滿修例破壞現行考試制度、審批制度等，影響深遠。

謝偉俊籲勿用權力大石壓死蟹

謝偉俊質疑當局未提供修例後的醫生病人比例目標、穩定新症輪候時間等，而醫生反對聲相當大，認為若要在大批醫生反對下為制度「做手術」，需計算是否具效益，問當局能否提供指標評估「呢個（改革）大手術係唔係做得過？」他亦關注當局是否掌握醫生移民數字，「我哋搏命搞嘢想開源節流，如留唔到（人），開幾大門都好，其實佢哋返唔返嚟？」他相信是次修例「實過」，「但（通）過之中唔好令到醫生界別感覺大石壓死蟹……又係另一個高壓政策。我唔想有呢種感覺，因為社會上我哋已經太多用權力去處理事務嘅手法……希望當局注意，令社會氛圍好啲，盡可能滿足雙方利益」。

姚思榮倡訂非港人醫生比例

旅遊界姚思榮稱，新修訂擴至非永久居民改動較大，或令在境外讀醫和行醫的港人失去回港優先條件，提議就引入港人和非港人醫生訂比例，讓在外港人安心。

陳肇始回應稱，修訂無降低引入醫生水平和無破壞制度；引入醫生是先決條件，要多管齊下才能解決病人輪候問題。她又稱難就人手訂硬比例，不論是否港人，重要是達到職位要求，又指日後不會因來港醫生少而下調門檻。