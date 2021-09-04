抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意

被告關孝孜，現年38歲，被控2014年6月26日因嚴重疏忽而非法殺死事主李嘉瑩（終年32歲）。

辯方求情：被告確診患癌 是死者好友

法官李素蘭聽畢求情表示，除了被告背景，法庭亦要了解事主家屬的影響，將案押後至本月21日中秋節判刑，以索取事主家屬的創傷報告。

辯方求情稱，關孝孜的父母早年離婚，她從港大醫學院畢業後，自立門戶成為醫學美容醫生。辯方透露，被告於2018年9月確診患癌，須接受放射治療和化療，亦患上肋軟骨炎，至今仍服用抗癌藥物。

稱曾替死者施救 官不接受說法

辯方強調，被告與李嘉瑩是好友關係，事後承受龐大壓力，內疚伴隨一生；比起涉及榨取客人金錢的DR醫學美容集團誤殺案，關向李提供免費的醫學意見，案發時僅收取1萬元充當手術室租金，本案不涉任何金錢利益。辯方稱，關一度離開手術室，但她收到助理的電話後，就在4分鐘內趕回手術室，後來替李施救不果。

法官隨即反駁，根據專家證人分析閉路電視片段，李嘉瑩曾經呼吸困難，關孝孜沒有監視李的情况便離開，屬於疏忽職守，而且李送院前已經沒有心跳，不接受關施救的說法。法官繼而批評，關一直拒絕與控方合作，要靠專家證人檢視閉路電視片段，法庭才知道關向李注射共14劑麻醉藥「異丙酚」（Propofol），關明顯欠悔意。

被質疑沒正統訓練：條例無要求

官驚訝普通醫生可抽脂

辯方求情時亦提及，關孝孜曾到韓國、泰國等地修讀醫學美容課程。法官質疑，關只是跟「師父」學習做手術，沒有經過正統訓練。控方後來補充，案發後實施的《私營醫療機構條例》僅規管做抽脂程序的醫療中心，沒有限制做手術的醫生資格，原則上所有普通科醫生都可以做抽脂手術。法官表示，「這件事令我驚訝」。

【案件編號：HCCC200/18】