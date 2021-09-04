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廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支

【明報專訊】廉署昨日拘捕一名2020年立法會換屆選舉候選人，涉嫌詐騙政府發還選舉開支。據悉，被捕人為前油尖旺區議員林兆彬。

廉署：有候選人疑交虛假申報書

廉政公署發言人證實，昨日（3日）拘捕一名2020年立法會換屆選舉候選人，涉嫌在該選舉中提交虛假或具誤導性的選舉申報書，以詐騙政府發還選舉開支。廉署表示，早前接獲選舉事務處轉介個案，懷疑有候選人在上述選舉提交虛假或具誤導性的選舉申報書，作出違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第20條的舞弊行為。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。

林上月辭任區議員 議辦轉型百貨商店

本報昨傍晚致電林兆彬，其手機已關。林兆彬7月辭任油尖旺區議員，位於太子的辦事處早前轉型為生活百貨商店。本報昨下午到訪該店，職員稱林兆彬不在，叫記者直接向他查詢。

林兆彬為註冊社工，曾任前教育界立法會議員葉建源助理及學聯副秘書長，曾創立地區組織「社區前進」並擔任召集人，2019年出選油尖旺區議會選舉，並在旺角東選區以2663票擊敗獲得1821票的經民聯黃建新當選。他去年7月31日於提名期最後一日報名參加立法會選舉，同日政府以新冠病毒疫情為由，引用緊急法押後立法會選舉一年。

去年同樣曾報名參選立法會「超級區議會」（區議會第二界別）的前元朗區議員王百羽及前九龍城區議員李軒朗，去年11月被警方以串謀詐騙拘捕。

去年兩區議員涉串謀詐騙 被警拘捕

警方指二人涉向選舉事務處提交虛假選舉申報書，報稱接受第三名被捕人所持有公司捐贈的450萬元服務，向選舉事務處合共申索489萬元政府選舉資助。

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