八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月

罪成的3名被告為地盤工人王嘉麟（案發時25歲，下同）、港大生劉俊樂（20歲）、商人劉育承（28歲）。代表劉育承的辯方求情稱，警員拘捕劉時施予警棍，令他輕微骨折，先嘗苦果，已受即時教訓，加上初犯及勇於承擔責任，冀判囚少於12個月。

辯方求情：商人被捕時捱警棍骨折

法官李慶年判刑時稱，劉育承投擲磚頭的行為不僅損壞車輛，也明顯挑戰警車代表的權威、法律和秩序，行為也會產生「漣漪」效應，引起他人仿效。被告被捕後出現暴動，其行為具煽動性，且他拒捕推倒警員，令警員受傷，故兩罪分別判囚9個月及3個月，認罪獲扣減後，其中一個月同期執行，總刑期為10個月。

官信兩男堵路非主導 判囚3月

至於首被告及次被告，李官稱，案發堵路並非預謀，法庭接納二人沒有主導角色，只是在現場受到集結者拍掌鼓勵，而即興把垃圾袋搬出行車道。集結的規模、人數及暴力程度等較輕微，亦無造成財物損失或破壞，故判處3個月監禁。

【案件編號：DCCC 352/20】

（反修例風暴）