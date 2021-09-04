二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法

5名被告全為中大學生，依次為劉晉旭（現年22歲，下同）、符凱晴（23歲）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22歲），他們同面對暴動罪及在身處非法集結時使用蒙面物品罪；另符和許各被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

5人聞判後表現冷靜，法官讀畢裁決後一度休庭，庭外有近百人守候，被告趁休庭時間與友人相擁最後道別，不少人痛哭，庭外一片哀嚎。

還押10月判刑 索背景報告

休庭被告親友相擁痛哭

張官裁決稱，當日下午1時許二號橋發生暴動，集結者4次以垃圾車掩護，衝擊警方防線投擲硬物及汽油彈，5被告當場被捕。辯方不爭議現場發生暴動，但爭議各被告有否參與其中，5人中只有首被告自辯，他供稱當時因大學情况混亂想返家，在離開途中經過現場。

張官認為，首被告當時穿上護脛和手袖，走進示威者人群中行為與想法不一致，裁定其證供不合情理亦不可信。她續稱，即使不能確定首被告何時到場，然而他在衝擊後的驅散行動中短時間內被捕，身處位置與暴動範圍十分接近，不可能是驅散前一刻才到場，再者他戴上防毒面罩及防火手套等裝備，唯一推論是他留守暴動現場集結，衝擊警方的防線，戴上面罩的目的是為阻止警方識別身分，裁定他暴動及蒙面罪成。

至於餘下4名被告，張官認為4人亦不可能在驅散前一刻才到場，他們有足夠時間提早離開現場，與示威者劃清界線，惟他們選擇留下，而且他們的裝束亦與其他示威者類同，必然有衝擊警方的共同目的，裁定4人暴動及蒙面罪成。

兩被告藏螺絲批鎚頭罪成

官：沒證據與課堂有關

第二及第五被告另涉管有鎚頭、螺絲批及板手，張官稱兩人雖是中大學生，但沒證據顯示涉案物品與課堂有關，由於法庭裁定兩人參與暴動，當時示威者曾敲打物品、製造障礙物等，而涉案物品可用以傷人或損毁物品，因此裁定兩人罪成。

本案為第二宗中大暴動案裁決，首宗案件涉及11月12日的二號橋衝突，共4人被控暴動等罪，最終兩人暴動罪成，兩人罪脫，罪成的兩人分別被判囚4年6個月及3年9個月。

【案件編號：DCCC361/20】

明報記者

（反修例風暴）