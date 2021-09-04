與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人

太空人示範無重下運動喝茶

活動有近300人出席，包括中聯辦副主任譚鐵牛及特首林鄭月娥等官員，以及來自港大、中大及約50間學校的學生。主辦機構在網上收集近1500條問題，並現場邀請8名中學及大學生提問，與3名太空人及中國載人航天工程辦公室專家交流。

太空人首先介紹「天宮」太空站的天和核心艙，如有微波爐用以加熱飯麵等主食，並有小型冰箱以製作酸奶及存放新鮮蘋果，另亦展示睡眠艙。有學生好奇在太空如何喝水，劉伯明隨即示範將茶由水瓶中擠出，並張口吸入浮在半空的水泡。

被問到太空艙內是否需要及如何做運動，聶海勝稱長期在失重狀態下會損失骨鈣、肌肉萎縮，需持續鍛煉，而太空與在地面上運動截然不同，如身體需綑在太空跑步機上，避免飄浮在艙內。他展示在無重狀態下「倒立」，雙腳飄浮，用手推動太空單車機，並示範在無重狀態下耍太極拳。太空人連線活動近半小時。

福建中學學生莊藝俊問到，成為太空人有什麼條件，獲回答稱須接受過百項艱苦及高風險訓練。他在活動後表示，非常敬佩太空人能在短時間內由零開始訓練成為太空人，雖然自己不打算做太空人，仍希望修讀工程學課程，將來貢獻中國以至國際的航天科技發展；同校的麥同學稱，透過活動了解到中國航天科技較其他國家的優勝之處，為此感到驕傲，但暫不考慮成為太空人。

中聯辦：顯中央對港青無限關愛

中聯辦副主任譚鐵牛致辭稱，活動是中央送給港人的特殊禮物，顯示中央對香港青少年的「無限關愛」，冀青少年把握國家發展的廣闊舞台；特首林鄭月娥則表示，香港巿民過去兩個多月緊貼神舟十二號太空人生活點滴，形容中國航天發展令人讚歎，大家應為國家發展為榮，而港府亦透過創科實習計劃及科技人才入境計劃等措施，望支援中國成為科技強國。