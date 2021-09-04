公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣

明報記者 黃焯謙

李求恩紀念中學一班中四生昨早上首堂公民課，學生桌上只放着文具，無人拿出教科書，原因是經教育局審閱的教科書趕不及新科推行時推出，該校需編訂校本教材。負責該堂的通識及公民與社會發展科主任劉志鈞，昨在堂上簡介公民科課程、考評模式及內地考察要求，又問學生聽過哪些關於公民科的新聞報道，有學生回答稱「多了些國家安全元素」，亦有人答「無咗通識科」。

只評達標否 學生稱挪時間讀中英數

公民科教師需首先教授有關香港的主題，內容涵蓋一國兩制、《基本法》、《港區國安法》等。劉向學生坦言，公民科內容較以往通識科沉重，涉較多法律條文，學生或感沉悶，但冀以積極態度學習，盼他們在此科學成後成為負責任、守法的公民。他又在堂上帶動學生討論，例如問以前香港是否殖民地、為何香港遭割讓後需歸還中國等，以引伸至下堂正式進入課程內容。

教師暫自編教材 多用官方資料

該中四班何同學表示，以往在初中綜合人文科讀過類似公民科內容，而新科內容較複雜，並有法律條文等較沉重資料，未必有興趣學習；文同學稱，之前對公民科印象是「讀國家安全的事」，日後DSE公民科成績「達標再高少少就好，毋須特別操練」，將來備試時擬將較多時間投放在中英數3主科。文又說，校方教材與課本功能相若，即使現時未有教科書影響不大。

冀有更多樣本試卷 助擬卷

教科書未趕及面世，該校需自編教材。劉志鈞引述當局稱公民科不宜討論未成熟議題，惟教師未了解何謂「未成熟」，「國安法、國家安全隨時間不停更新改變，那是否不成熟？」他稱因未掌握能採用哪些議題授課，故較多運用局方資料；又說有揀選客觀報道、網上資料等成為教材，並經校內多名教師把關，確保坊間資料不會傳達錯誤價值觀。劉承認官方教材對學生較沉悶，他會增加課堂問答和討論環節，引起學生興趣。

考評局7月公布公民科2024年DSE樣本試卷，劉說根據該卷，得知日後公開試較少要求學生闡釋立場的題目，但該卷未能助教師掌握考評方向、出卷難度等。他說將需為11月的校內測驗擬卷，打算出較多涉「硬知識」、有清晰評改指引的短答題。他冀當局提供多幾份樣本試卷，讓教師了解公民科考評要求。

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