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【Emily】難覓容身處 團隊親手「處理」 元祖「香港民主女神像」解體

【明報專訊】「香港民主女神像」團隊親手「解體」4米高嘅元祖「香港民主女神像」。喺反修例運動中成為象徵嘅「香港民主女神像」，2019年8月31日喺中文大學面世後，喺唔同集會都曾經現身，但喺獅子山上受到破壞。「Lady Liberty HK 香港民主女神」前晚喺facebook話，喺獅子山上回收嘅殘骸，除咗頭部運去日本展覽外，其餘部分一直喺香港苦無地方安置，形容目前香港情况「沒有最差，只有更差」，預期有一段長時間唔會有機會展出，借出空間嘅人亦深感不安，故決定親手「處理」餘下嘅女神像殘骸。

頭部運日本展覽 餘下殘骸難在港展出

團隊喺facebook上載「香港民主女神像」嘅軀幹、背包、旗杆、雨傘、光時旗等被肢解成碎片嘅相片。香港民主女神像當初由眾籌所得嘅逾20萬元製造，團隊話眾籌預算中有3.6萬元係用作保存女神像，但話「不知名人士在連登成功帶風向引起爭議後，我們決定連同保存支出在內，放棄並捐出大部分預算以證清廉」。

眾籌大部分預算捐出「證清廉」

「民女」2019年10月喺獅子山上被破壞後，部分組件一直喺香港苦無地方安置，團隊話甚至考慮過以防水布包妥後，將女神像藏於隱蔽山邊或工廠大廈天台，幸得到有心人支持，可以輾轉保存喺唔同地方，令元祖「民女」有機會喺深水埗「我哋重未____」展覽期間重現公眾眼前。

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