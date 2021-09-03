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2021年9月3日星期五
港聞二
兒童肥胖率飈至11年高 初小兩成超重 疫下逾半中小學生體能活動減 衛署：響警號
學生疫下數月不出戶 「吃着零食上網課」
國泰函機組人員：不打針無不宜證明者將炒
一個月再迎零確診 外展隊商場送米吸打針
華昇機場檢測走漏 染疫者入檢疫酒店
華大屢出事遭叫停流動檢測站 本月復辦
督察被指多次當更中強姦下屬 西九重案調查「內部投訴」
消費券60萬申請未處理 長者斥被政府「玩殘」
警命搜身 女生舉手不放下阻差罪成 官：單純舉機拍攝非阻撓 姿勢不配合礙執法
上水和你shop 青年暴動企圖搶槍罪成
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聲援理大 男生認暴動囚30月 官：一念之差已受教訓
正街街市擬遷對面街 檔主憂損生意
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立會今商改議規 內會財會倡不強制入 最少50人
卓悅美容600客求助 民主黨：涉款2700萬
民建聯逾百人戰選委 李慧琼：選後向勝者推介理念
迷你倉大火死因研訊 CCTV證3樓冷氣先起火
醫生港鐵拍裙底判社服 官：再犯入獄
古諮會委員6月倡提高評級交還古蹟辦 重審雅賓利抽水站 續評三級歷史建築
612基金仍接受捐款 市民憂警索資料不再解囊
海運綿線 線轆藏毒 海關破市值1.2億K仔
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易志明提修正轄免出租一房納劏房租管 不包天台屋
科技園助港交所檢視生物科企上市申請
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【Emily】房協新屆監事會影「真」大合照
【Emily】楊彧伙前區議員賣酒 搵錢續幫街坊
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【明報專訊】（請看附圖）
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