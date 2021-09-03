易志明提修正轄免出租一房納劏房租管 不包天台屋

立法會《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》委員會下周一（6日）再開會，張宇人在早前會議多次表達不滿草案對劏房定義太闊，並提交修正案，建議業主與租客居同一單位，而該租賃為單位內唯一存續的住宅租賃、涵蓋單位內至少一個分間單位及為不超過一個家庭提供住宅，應獲豁免。

張宇人曾提類似修正案

運房局稱令天台屋不受規管

運房局前日回覆，稱一個頂層住宅連天台或一個低層住宅連平台，或屬公契中提述為一個單位的處所，如業主居於住宅而出租天台屋或平台屋，根據張的修正案將不能保障天台屋或平台屋租客。

局方又稱，如業主將自住物業的兩間房租予兩個家庭就受規管，但其中一個租賃提前終止，另一個租賃又會獲豁免，實行上相當混亂。

張宇人昨撤回修正案，但原非委員的自由黨易志明，昨去信委員會主席鄭泳舜要求加入，並提出修正案，內容大致與張早前提出的相同，但建議豁免租賃不包括單位的天台或平台任何部分，並僅為一個獨立住戶提供住宅。

鄭泳舜昨提出相近修正案，他認同將自住單位一間房分租的業主並非草案主要規管對象；又認為市場上有關租賃不多，修正案與自由黨修訂建議相差不遠，期望有助釋除當局疑慮，難言修正案能否獲通過，但認為最重要仍是政府接納將續租加租上限由15%下調至10%。