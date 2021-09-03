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港聞二

海運綿線 線轆藏毒 海關破市值1.2億K仔

【明報專訊】海關7月30日搜查一個由巴基斯坦經海路到港的貨櫃，檢獲藏於綿線線軸，約220公斤懷疑氯胺酮（俗稱Ｋ仔），估計市值約1.25億元，是近10年最大宗海路販運氯胺酮案件。海關調查後周二（8月31日）拘捕一名女子。

收貨人無進出口貨物紀錄

海關7月初與外國交流情報，得悉販毒集團將大批毒品從巴基斯坦經海路運入本港。海關發現涉案貨櫃報稱運載綿線，有關本地收貨人並無進出口貨物紀錄，公司地址亦不完整，更利用假電話號碼登記，遂鎖定貨櫃檢查。至7月30日，海關在葵涌驗貨場，利用流動X光車檢查，發現貨櫃底部貨物影像有可疑，卸載貨櫃內164大包綿線，X光檢查發現其中6包影像有異，關員逐一拆開檢查，發現綿線品質差劣，線軸藏塑膠圓形容器，內有白色晶狀物，儀器測試樣本對氯胺酮呈陽性反應，案件轉交毒品調查課跟進。

該課人員接手調查後，將貨櫃原封不動放回貨櫃碼頭，等候收貨人現身，關員暗中監控，發現本地提貨人是一間不存在的成衣製造公司，報稱地址屬另一間成衣公司，亦發現巴基斯坦付貨人亦為虛構，相信販毒集團利用本地公司地址收貨，於船運航程之間尋找毒品買家，並隨時更改貨櫃目的地。

物流公司女負責人被捕

海關經連日監控，發現貨櫃轉至另一收貨人，關員8月31日採取行動，拘捕一名35歲物流公司女負責人，現時獲保釋候查。

海關正調查該批毒品原定去向，海關稱近年因疫情關係，販毒集團採取「走馬燈」策略，安排毒品運出原產地，避免囤積遭當地執法人員偵破，加上利用水路運送時間可長達一個月，可利用該段時間尋找買家及隨時轉換目的地。

相關字詞﹕巴基斯坦 氯胺酮 海關

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