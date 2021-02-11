612基金仍接受捐款 市民憂警索資料不再解囊

本報昨未能聯絡上基金信託人，記者以市民身分致電基金，查詢捐款有否受影響，職員稱會按照之前公布的時間表，即最遲本月21日或27日網上或銀行捐款。不定期捐款的馮小姐（化名）決定暫停捐款，「警方講明調查，再捐好似好大風險」，亦憂資料落入警方手上。

湯家驊：資助打官司不犯法

資深大律師湯家驊昨在商台《在晴朗的一天出發》重申，資助人打官司並不犯法，否則法援也犯法，又稱普通法制度下，必須要有犯罪意圖才算犯法，捐款者毋須擔心會不經不覺地犯法。

有不願具名的大律師向本報稱，警方要求基金交出捐款人資料，會令捐款人相當恐慌，「紅線不知在哪裏、踩了都不知道」，亦憂慮警方會如何處理資料。該大律師表示，基金主要協助被捕者打官司及希望協助他人獲公平審訊，不理解為何涉違國安法。由於警方未交代詳情，未能斷言捐款人會否墮入法網，慨嘆在「（國安法）個網好大」下，捐款人亦可能犯罪。

另外，據基金網上公開的大額捐款，《蘋果日報》2019年7月及10月三度捐款，涉約130萬元，其中一次是以《蘋果日報》（自由之夏）名義捐款。