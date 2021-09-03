古諮會委員6月倡提高評級交還古蹟辦 重審雅賓利抽水站 續評三級歷史建築

古諮會今年6月會議中，通過將3個戰前配水庫列為一級歷史建築，包括山頂食水配水庫、歌賦山食水配水庫及半山雅賓利食水配水庫，同樣位於半山馬己仙峽道的雅賓利食水抽水站，則評為三級。多名委員當時關注抽水站在本港供水系統的歷史價值，並認同應獲更高的評級，故交還古蹟辦重新審視。據古蹟辦最新文件顯示，抽水站擬議評級未提升，建議維持三級。

雅賓利食水抽水站建於1938至1939年，當局早前稱，抽水站屬現代風格建築，特闊屋簷遮光擋雨，內有昔日以柴油推動的泵房。

雅賓利配水庫評一級

學者稱不應分開審視

曾任古諮會委員的港大建築文物保護課程學部主任李浩然表示，古蹟辦現時對歷史建築的評級並沒準確標準，評級者很多時傾向從歷史、美學角度檢視，較少考慮社會角度。李認為，古蹟辦不應分開審視個別儲水庫或抽水站歷史，因英國當年先佔領港島，後佔九龍，不同區域開始發展時間不同，供水系統與地區發展有很大關係，當局應視為整體檢視歷史價值，否則容易讓公眾產生疑問。

西貢兩教堂評三級建築

前大澳水務廠房不獲評級

另外，古蹟辦建議評為三級歷史建築的西貢聖母七苦小堂及西貢聖母聖誕小堂，均屬私人擁有。前者位於北潭涌上窰，建於1900年，已有121年歷史；後者位於浪茄，建於1918年，已有103年歷史。

至於建於1959至1960年，位於大嶼山大澳石仔埗街的前大澳水務廠房，古蹟辦則建議不作評級。文件顯示，該項目現時是水務設施，由政府擁有。