迷你倉大火死因研訊 CCTV證3樓冷氣先起火

大狀稱時昌創辦人已離港 官發證人傳票

甫開庭時，死者家屬一方要求傳召時昌迷你倉創辦人時景恒作供。代表時昌迷你倉的大律師表示，時景恒早前已離港。死因裁判官黃偉權聽畢決定先向時景恒發出證人傳票，嘗試了解其情况。黃官透露，研訊將傳召約100名證人作供，並讀出迷你倉租戶、化驗師等約10人的書面供辭。由於張耀升遺孀陳美樺不在港，她不會出庭，改以書面作供。

大火於2016年6月21日起發生，東九龍總區重案組警員胡騰謙透過書面供辭表示，他負責檢視當日閉路電視，包括淘大工業村1至2樓已故障的鏡頭、2至3樓的8組鏡頭，以及梯間和迷你倉內的鏡頭等。綜合片段，位於3樓天花板的冷氣機突然出現火點，釀成火災，最早一批消防員早上11時許到場。至晚上8時許，死者張耀升被抬上擔架送院。

庭上亦播放政府化驗所製作的模擬片段，顯示冷氣機着火後，火勢迅速蔓延至地上，燒着附近迷你倉的雜物。研訊今續，預料傳召許志傑的遺孀作供。

【案件編號：CCDI333 & 334/16】