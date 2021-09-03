民建聯逾百人戰選委 李慧琼：選後向勝者推介理念

李慧琼表示，香港社會由亂入治，選委負責提名及選出特首及40名立法會議員，民建聯盼選委妥善履行任務，確保港府的管治班子均是堅毅勇敢，團結一致形成建設力量。該黨本年初提出「變革香港」建議，李慧琼說，將爭取選委認同理念，並聆聽他們意見。

特首及立法會的參選人都需要在選委會五大界別取得若干提名，本報早前統計，民建聯參選人遍佈選委會五大界別。被問到會否提名民主派參選立法會，李慧琼說修訂選舉制度後，落實「愛國者治港」，會考慮提名愛國愛港的人，要求包括擁護《基本法》、效忠特區，「但如果在過去明顯超越底線，我們當然不會考慮」。

鄭松泰DQ 陳克勤：過去言行未必符要求

熱血公民鄭松泰上周被取消議員資格，民建聯副主席陳克勤表示，議員如有志服務香港，必須符合基本法要求，真誠地愛國愛港，鄭過去議會言行、著作都顯示他未必符合要求。陳認為，議員可反對政府的議案，但須秉持愛國愛港精神。