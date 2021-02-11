卓悅美容600客求助 民主黨：涉款2700萬

九成悅榕莊 有稱曾索單據被拒

袁海文團隊昨以電話及電郵聯絡卓悅美容，但未能取得聯絡。袁稱不少求助人缺乏單據及療程紀錄，因有關文件或紀錄只存放於美容院內，更有多名求助人稱過往曾向職員要求有關紀錄被拒，認為美容院過往營運手法欠缺透明度，應盡快向客戶交代現時營運的安排、預繳套票療程的影響、客戶個人療程紀錄等事宜。

由於九成求助人均以信用卡付款，袁海文稱各銀行處理信用卡退款機制不一，有發卡銀行表明會處理，惟多間銀行稱暫停營業非結業，故不能處理，袁認為今次問題涉股權鬥爭，有關美容院難短期內解決並向客戶提供服務，促發卡銀行處理退款申請。

袁表示，若消費者以信用卡購買有關美容套票服務，應盡快聯絡其香港信用卡發卡機構，善用信用卡退款保障機制，提供相關證明文件，取回未能履行服務的金額，並提醒如「分期貸款」涉及發卡機構和持卡人之間的貸款協議，不受退款機制保障，消費者仍需負起定期還款責任。

消委促集團釐清預繳套票安排釋慮

至於消委會接到多少宗有關查詢，該會至昨截稿前仍未提供有關數字，但促請相關美容集團盡快釐清情况，向消費者交代會否影響提供的服務，例如如何處理已購買預繳套票的服務安排，以釋除疑慮。今年1至7月，消委會接到581宗涉美容服務的整體投訴，三成半涉銷售手法，其次是服務質素、更改或終止合約，而去年全年相關投訴為850宗。

卓悅控股昨晚發表澄清公告，稱留意到若干媒體報道，並指有關報道暗示卓悅美容、悅榕莊、 Dr.Protalk 及水云莊與集團有關。卓悅控股表示，上述公司非集團的附屬公司，集團亦無擁有有關公司的任何股權，目前亦沒經營任何美容院或按摩店業務。