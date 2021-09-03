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立會今商改議規 內會財會倡不強制入 最少50人

【明報專訊】立法會內委會今日開會，議程包括討論第三批就《議事規則》、《內務守則》的改動建議，包括將內會、財會的委員數目改為不少於50名委員等（見表）。議事規則委員會主席謝偉俊接受本報查詢稱，料未來仍有第四批《議事規則》修訂，包括立法會議員宣誓安排等。

到期不夠人 期限延展至夠人

民主派總辭、建制派主導立法會後，大幅修訂《議事規則》、《內務守則》。新一屆議會將有90名議員，現時內會、財會的委員為全體議員、不包括立法會主席，今次修訂則改為不少於50名委員組成，有意加入的議員需將回條交回秘書處，若限期屆滿仍少於50人加入，限期將延展至翌日，直至有不少於50名議員加入為止。

被問到若一直不夠50人加入委員會將如何處理，議事規則委員會委員、民建聯陳克勤表示，各黨派一向會協調溝通以達共識，一旦因人數不足而延展限期，政黨之間隨即會開展協調機制。謝偉俊估計，目前政治氣氛下，料不會不足50人加入內會。

分組點票兩組別：選委會、功能組加直選

其他建議包括修訂選舉內會、財會正副主席程序，須在限期前以電子方式提交提名；若議員有意默哀，需在會議前獲立法會主席批准等。另外，選舉制度修改後，立法會分為選委會40席、功能組別30席、地區直選20席；由議員提出的議案、法案及修正案須「分組點票」，屆時將改為選委會一組、功能組別及地區直選為另一組，兩組均須過半數才可通過。

內會去年遲遲未能選出主席，陳克勤早前倡議，若內會未能處理條例草案，立法會秘書處可書面形式知會全體議員，獲同意後直接交至立法會大會處理。陳克勤向本報表示，建議主要是避免重演去年情况，冀「戴多頂頭盔」，早前在議事規則委員會獲原則性、跨黨派同意。他估計短期內將就第四批議事規則修訂建議諮詢議員，其後再提交內會討論。

料有第四批修訂 包括立會議員宣誓

謝偉俊亦預計仍有第四批修訂，除陳克勤的倡議外，亦包括立法會議員宣誓，他稱正待政府確認形式，包括監誓人、哪處監誓，獲確認後料會再有修訂。今屆立法會會期將於10月30日完結，謝料需於10月中完成修訂。

相關字詞﹕陳克勤 議事規則 謝偉俊 立法會議員 立法會

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