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邵家輝提修正案：父母配偶為港人 非專科醫生可來港

【明報專訊】政府就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提出三大修訂，讓非永久居民的專科醫生可來港特別註冊等。不過，建制派想再進一步放寬，自由黨立法會議員邵家輝提出3個修正案，包括要求讓非永久居民兼未取得專科資格的海外醫生，只要父、母或配偶為香港永久居民，便可透過特別註冊來港受訓及行醫。

政府日前就修訂《醫生註冊條例》法案提出多項放寬，立法會法案委員會今日會開會討論。政府最新提出修訂，包括讓在認可院校畢業、已持專科資格的非永久居民，可循特別註冊來港；而未在海外實習的醫科畢業生亦可回港考執業試和實習，前提是要在認可院校畢業並為永久居民。

另倡院校臨牀教員可來港

法案委員會副主席邵家輝昨去信主席葛珮帆提出3個修正案，包括容許「獲承認醫學資格」，但未取得專科資格的非永久居民海外註冊醫生，只要其生父、生母或配偶為香港永久居民，就可循特別註冊在港受訓及行醫；其二，讓擁有「獲承認醫學資格」、未在海外完成駐院實習的非永久居民醫科畢業生，生父、生母或配偶為香港永久居民，考試及格後可透過特別註冊在港受訓及行醫；其三，全職受僱於指明院校的臨牀教學人員，以及於該等院校附屬醫院中以醫生身分工作的專科醫生，縱使不擁有「獲承認醫學資格」，仍可透過「特別註冊」來港行醫。

相關字詞﹕食衛局 自由黨 醫生註冊條例 海外醫生

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