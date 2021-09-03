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正街街市擬遷對面街 檔主憂損生意

【明報專訊】食環署計劃最快兩年後關閉有45年歷史的西環正街街市，騰出空間設立醫療衛生相關設施，原址攤檔獲安排到一街之隔的西營盤街市一樓或其他署方轄下街市。有檔主認為新址位置差，街坊要行「長命斜」才能到達，擔心對生意影響大。

遷西營盤街市 要行長命斜

1976年落成的正街街市現時以賣乾貨、水果及熟食店為主，西營盤街市則較多是魚類、肉類等濕貨店。

正街街市生果檔檔主陳女士在附近擺檔近四五十年，並由街檔搬入街市。她稱租戶均十分抗拒搬遷，因西營盤街市一樓位處較高位置，街坊要行上「長命斜」再搭扶手電梯才能到達，附近亦已有不少賣生果的地舖，擔心生意大打折扣。她說不希望搬遷，認為兩三年內要關閉太急，希望可延長至最少10年後。

失多年聚腳點 街坊覺失落

衣物店店主曾女士稱，其母在附近擺檔已有六七十年，由街邊擺到室內，自己幾年前繼承衣缽，多年來對街市有感厚感情，「城市規劃要咁發展，要跟時代步伐行，你就要（讓步）㗎啦，無得爭取」。

街坊范女士每日買餸後都會到有冷氣的正街街市坐下休息，與其他街坊及檔主聚首聊天。她憶述正街街市所在位置以前是大牌檔及公廁，後來建成街市，再後來加裝冷氣，慢慢變成街坊聚腳點。她說西營盤街市上落不方便，對關閉正街街市感失落，「呢度好有人情味，無咗我哋就唔會坐埋一齊」。

根據食環署提交中西區區議會的文件，目前正街街市設46個攤檔，其中34個已出租，出租率76%；西營盤街市則設93攤檔，84個已出租，出租率90%，而其最上層即一樓已留空，預留安置未來正街街市攤檔，並會發放一筆過特惠金。

相關字詞﹕西營盤 正街 街市 食環署

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