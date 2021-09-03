聲援理大 男生認暴動囚30月 官：一念之差已受教訓

被告賈鈞善（現年18歲），其判刑昨移師至西九龍裁判法院處理。許官判刑稱，案發當日警方封鎖理工大學，網上有人號召分散警力，他相信現場示威者是響應網上呼籲，並非有計劃而來，而當時聚集的示威者約100人，暴動發生在凌晨，沒造成嚴重交通阻塞和人命傷亡，不算大規模暴動。

被捕後沒棄學業 考全班第一

許官表示，當警員驅散時，前線只剩3名示威者，只有被告一人被制服，他認為該3人並非留守在路障抵抗，有可能是不知所措，或示威者之間毫無默契和組織可言。他引述辯方求情稱，被告被捕後沒放棄學業，更提升成績至班中第一，積極參與課外活動，可見他是有上進心、理想及抱負的年輕人，考慮他非領導角色，量刑起點為4年監禁，認罪扣減至32個月。許官稱相信被告案發時受社會氣氛影響，因一念之差而違法，已受到沉重教訓，考慮他有家人支持和良好教養，酌情扣減兩個月，最終判囚30個月。

【案件編號：DCCC 821/20】

（反修例風暴）