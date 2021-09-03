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港聞二

教學助理集結科大生拒捕判囚 官：須考慮漣漪效應

【明報專訊】前年8月5日民間發起「大三罷」，一名教學女助理及一名科大男生被控在天水圍非法集結及拒捕等罪，早前被裁定罪成，兩人昨日在屯門裁判法院判刑。裁判官稱，上訴庭案例強調針對警員的罪行須考慮漣漪效應，判教學女助理監禁5個月，並就無牌管有對講機罰款3000元；男學生則判囚1個月。

被告依次為教學女助理李凱兒（22歲）及科大學生莫雋晞（24歲），李早前承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，受審後被裁定非法集結和拒捕罪成；莫雋晞早前承認拒捕，受審後被裁定非法集結罪不成立。

辯方求情稱無暴力行為

辯方昨進一步求情稱，首被告參與非法集結的時間短，沒暴力行為，她當日穿裙到場，沒準備對抗警員，並非領導角色。

至於次被告，辯方指他學業上進，正在科大修讀工程，無暴力傾向，拒捕時間短，案情較輕，犯案後已深切反省。

裁判官李志豪判刑時稱，雖然首被告案情較輕，其裝束顯示她非存心犯案，惟上訴庭指出針對警員的罪行須考慮漣漪效應，就兩罪共判囚5個月，另就無牌管有對講機罰款3000元。至於次被告，李官指他因及早認罪獲扣減三分之一刑期，最終判囚1個月。

另兩被告一脫罪一缺席

本案原有4名被告，除首、次被告外，第四被告彭海兒（19歲，學生）早前被裁定一項非法集結罪不成立；第三被告蓋世權（24歲，救生員）自開審起未有到庭，遭法庭發出拘捕令。

【案件編號：TMCC 1900/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕拒捕 非法集結 天水圍 大三罷 反修例運動

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