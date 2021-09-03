上水和你shop 青年暴動企圖搶槍罪成

兩警供辭分歧 襲警罪不成立

被告為學生陳鎮顯。法官姚勳智裁決時稱，當天下午約5時許，約50人在上水廣場外行人天橋聚集，以粗言辱罵途人及推撞，甚至檢查他們的電話及阻礙前行，當中受害人李先生被人拳打腳踢。姚官稱這顯然是非法集結，更使用武力對待途人，毫無疑問構成暴動。姚官稱，有警員曾花100小時觀看片段，辨認證物及被告衣著。法庭反覆觀看片段，留意到被告被捕時的牛仔褲顏色與施襲者相同，其紅白黑色波鞋，不論鞋帶顏色、鞋身及標誌等均與施襲者完全相同，毫無疑問被告就是施襲者。姚官指被告身處暴動現場，曾箍着受害人頸項及拿傘遮擋，故認為他曾參與暴動。

至於襲警罪，姚官認為兩名作供警員講述使用警棍及胡椒噴劑的次數有分歧，且記事冊上的紀錄與證供不符，片段亦未能拍攝到相關襲擊，故裁定襲警罪不成立。

官信手指扣扳機非因亂抓

姚官稱，被告被警員用警棍制服，場面混亂，被告反手抓着長槍槍柄，在該約10秒內，被告不可能不知道自己拿着的是槍柄，其手指清楚地扣入扳機，並非亂抓或作平衡。警員又供稱被告曾嘗試按動扳機3次，但保險掣未開及未上膛，子彈才沒有發射。姚官認為被告根本是企圖控制及管有該槍械。

【案件編號：DCCC 635/20】

（反修例風暴）