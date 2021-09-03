警命搜身 女生舉手不放下阻差罪成 官：單純舉機拍攝非阻撓 姿勢不配合礙執法

裁判官施祖堯裁決時稱，負責為被告馮仟惠（18歲）搜身的警長劉進業供稱，被告曾以粗口辱罵警員，惟片段所見被告沒有任何侮辱說話，故不接納警長的證供。至於協助搜身的女警方子欣，施官認為她作供搖擺不定，證供與片段不符，亦拒接納其證供。

施官接納負責截停被告的警員所言，當時被告在警方查問下聲稱要找朋友，卻說不出朋友的住址，又舉機拍攝，警方有充分基礎搜查她，屬正當執行職務，故本案重點是警員的要求是否合理，而被告有否配合。

求情稱因擔心 體重減26公斤

施官認為，單純拍攝的行為不構成阻撓，被告大可以將手機放在一邊拍攝，但搜身需要受查人的姿勢配合，警員多次叫被告放下手，但被告不從，聲稱要繼續拍攝保護自己，其不放下手的行為已令警察執行職務的難度增加。

對於辯方稱被告曾表示願意出示身分證，亦願意被搜身，並非故意阻撓，施官反駁此說法以偏概全，忽略了事件的來龍去脈，被告由一開始拒絕出示身分證，拿出手機拍攝，已有阻撓意圖。施官強調，放下手是最簡單的指示，雖然被告拍攝的動機是為保障自己，但這不足以改變搜身難度增加的事實，被告沒有任何合理辯解，故裁定她罪成。

辯方求情稱，被告現為IVE學生，矢志向電子工程發展，本案不涉暴力，無證據顯示與社會事件有關，屬單一事件，情節非常輕，被告由被捕至今已一年多，一直非常擔心，導致體重大減26公斤，冀法庭考慮非監禁式刑罰。

【案件編號：TMCC 89/21】

明報記者

（反修例風暴）