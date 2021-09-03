消費券60萬申請未處理 長者斥被政府「玩殘」

加開櫃位 最快下月發放

政府昨表示，電子消費券登記期內共收到約690萬份登記，當中約9萬份登記因登記人不符資格被拒，另約50萬份登記因不同原因如重複登記、資料有誤或不全等，未獲進一步處理。秘書處即時增加人手及加開接待櫃位加快處理，重新登記後獲核實資料者，最快10月1日獲發放第一期2000元消費券。有關安排不適用不符資格或從未在登記期內遞交登記的市民。

財政司長辦公室王學玲：

行政上難致電數百萬人

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨在港台節目《千禧年代》表示，有部分書面申請市民無在申請表上簽名，或無於「在港聲明」部分填剔號等，亦有人填錯支付工具類別及號碼等，故前日到秘書處查詢的人數較多，秘書處未來兩個星期於周一至六開放，處理未能領取消費券個案。她稱數百萬人登記，行政上難向數百萬人發短訊後再致電，部分市民或無提供可以收短訊的聯絡電話，故職員改為致電。

大批長者昨續到旺角始創中心消費券秘書處排隊取籌，查詢申請。昨早9時許逾百名市民排隊，人龍由地下大堂沿彌敦道延至西洋菜南街；至中午人龍增至近300人，龍尾至水渠道。不少長者鼓譟，至下午人數才開始減少。

個案：長者中心協助下仍填錯

市民張先生昨替90歲母親到秘書處門外排隊，他說母親經長者中心職員協助下填表，惟職員填錯，故未能取得第一期消費券。他批評政府安排混亂，形容「玩殘長者」。一名男子稱手機收到成功登記短訊，稱2000元將於9月1日存入八達通，但到昨午仍不見有錢存入。另一排隊市民梁婆婆則表示，接到通知稱申請表格無居留證明及無填身分證號碼，行動不便下亦無奈到場排隊。她不滿政府分期發放的安排，稱想買電器但因分期發放而未能成事，認為應參照上次一筆過派發1萬元的做法。