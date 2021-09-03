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華大屢出事遭叫停流動檢測站 本月復辦

【明報專訊】新冠病毒檢測承辦商「華大基因」屢被揭出錯，1月底至4月涉4宗事故，當中一日內驗出26宗「假陽性」，專家袁國勇曾懷疑實驗室交叉污染。食物及衛生局曾向華大兩度發警告信，並暫停委派流動採樣站服務，政府亦委託獨立機構進行第三方審核並提建議。局方稱考慮到華大正面回應及採取的跟進和改善措施，9月起恢復華大營運流動採樣站。

食衛局發言人表示，政府委託香港品質保證局於4月底起，向華大基因進行第三方審核，包括審視化驗所文件、實地考察及工作人員訪談，評估作業程序，並提出4項建議。

食衛局指華大改善 批准復辦

有關建議包括確保化驗所有效管理，例如正式管理架構、事故管理及匯報標準程序等；落實預防措施，減低污染風險；訂立程序確保員工能偵測、匯報及跟進事故；繼續跟進過往專家的建議。

發言人續稱，華大積極回應建議，並短時間內跟進，考慮到華大正面回應及採取的跟進和改善措施，政府於9月起，容許華大按需要恢復營運流動採樣站。

華大：已更換配套加強培訓

華大發言人表示，有關第三方審核於月前完成，集團亦邀請衛生防護中心前總監曾浩輝、公共衛生化驗服務處前主任林薇玲進行獨立審核。實驗室已作多項跟進，包括更換工作配套耗材，以免樣本交叉感染；加強人員培訓、考核及認證制度；就初步陽性樣本設立新的處理程序等。華大歡迎局方批准繼續營運社區檢測中心及流動採樣站。

梁子超：懲罰須平衡檢測能力

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，懲罰程度須與檢測能力取平衡，如有大型爆發，需檢測規模大的公司參與。被問是否檢測能力大就可免於懲罰，他稱視乎出錯比例是否異常，出錯頻率是否較高，若檢測商無法透過內部審核發現錯處，或出現系統性錯誤，如未能改善，政府就要採取行動。

（新冠疫情）

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