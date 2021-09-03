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港聞二

華昇機場檢測走漏 染疫者入檢疫酒店

【明報專訊】特首林鄭月娥多次強調外防輸入，包括要求抵港者於機場「檢測待行」，本報接獲投訴，稱負責為抵港者進行新冠病毒檢測的「華昇診斷中心」，7月底曾驗出一名確診者的樣本陰性，患者被送往檢疫酒店後，華昇才通知衛生署其結果為陽性。衛生署事發後逾一個月沒公布事件，至本報查詢才證實一名柬埔寨抵港外傭一度驗出陰性結果獲放行，署方沒回應是否涉隱瞞。有醫生認為事件不理想，如有陽性結果，應在患者離開機場前發現，否則有違檢測待行原意。

化驗所呈初陽 外傭確診送院

投訴人向本報透露，一名抵港者於7月31日凌晨入境，負責為機場抵港者檢測的華昇一度驗出樣本陰性，該抵港者被送往檢疫酒店後，華昇始通知當局陽性結果。

衛生署回覆查詢時證實，一名34歲女外傭（第11988宗）於機場臨時樣本採集中心檢測陰性，按既定程序前往檢疫酒店，其後化驗所進一步化驗呈初步陽性，個案獲安排送院。署方續稱，患者病毒量低，病毒數值（CT value）高於30，並於8月1日驗出抗體。病人入院後，院方抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子檢測，結果不確定；反覆檢測結果均為陰性。翻查資料，涉事外傭於7月31日乘國泰航空航班CX600，從柬埔寨抵港，曾入住油麻地香港海景絲麗酒店，當局8月1日公布她確診。

事後一月沒公布 衛生署沒回應是否隱瞞

對於曾與確診者同車前往酒店的人數、外傭離開機場多久後送院、為何未有對外公布事件和是否有隱瞞，以及就事件有否對華昇作下一步跟進或懲處，衛生署均沒有回應。

華昇發言人表示，為提升檢測水平，早前在機場引入新的核酸測試平台，啟用前有一系列測試。當日職員利用一批檢測為陰性的樣本，用新平台測試得出一個「弱陽性」的結果。由於兩次結果不同，華昇即時通知衛生署跟進。發言人強調，所有檢測方法均存在技術局限，故認同所有旅客入境後不論檢測結果如何，都要接受檢疫。

華昇稱新平台驗陰性樣本 發現弱陽性

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，外傭於離開機場後始發現檢測陽性，情况不理想，亦違背檢測待行原意。他指出，須了解最初驗出陰性的成因，如同類事件再發生，涉及病毒量相對高的患者，或會對社區構成風險。至於政府沒公布，他認為當局應向公眾交代，並視乎情節嚴重性發警告信。

（新冠疫情）

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