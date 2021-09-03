一個月再迎零確診 外展隊商場送米吸打針

八旬婆婆欲探孫 高血壓照打

本港昨日沒有確診，是7月31日之後首次沒有新增個案，此外，截至昨午約有5宗初步確診。截至昨晚，全港62.1%合資格人口已打最少一針，各年齡層中，80歲或以上接種率最低，僅12.03%，70至79歲接種率為36.11%。

政府昨派外展隊到領展旗下的樂富廣場，為商場租戶和市民提供毋須預約的即場打復必泰服務，打針者可獲1公斤金鳳香米。現場排隊打針的不少是長者，八旬梁女士和九旬丈夫昨日到場打針，梁女士說自己有高血壓、需服藥，私家醫生建議她遲些再打針，但因她未打針，家人擔心她長途跋涉探望孫兒會染疫，故已很長時間沒見孫兒，她希望打針後可探望孫兒。

雖是即場打針服務，但昨日大部分人是已預約者。領展表示，昨有約450人打針，包括約370人在樂富廣場打復必泰，當中約300個人事前已預約，約70人取即日籌打針。此外，有80人未能取得即日籌，要乘專車送到附近的社區疫苗接種中心打復必泰。

聶德權：月底七成接種 或減疫苗中心

聶德權昨亦有到場了解打針情况，他說希望在社區提供多些打針方法，方便長者打針。政府計劃運作社區疫苗接種中心至10月底，聶德權說暫時仍計劃社區中心提供第一針疫苗至9月底，若本月底首針接種率達七成，往後接種中心數目和開放時間或有空間減少，預計在未來一兩周會公布相關安排。

（新冠疫情）