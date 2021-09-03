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國泰函機組人員：不打針無不宜證明者將炒

【明報專訊】國泰航空早前發內部通知，要求機組人員接種新冠疫苗，否則會考慮其可否續聘為機組人員。據知國泰前日（1日）向部分機組人員發信，稱他們在8月31日限期前沒提交完成接種疫苗或不宜打針證明，將會採取解僱程序。國泰航空未有回應是否解僱沒打針的機組人員，僅表示正個別跟進少數個案。

工盟質疑配合谷針 無視個人意願

職工盟總幹事蒙兆達認為，國泰的做法不好，且感覺是配合政府的谷針指標，他批評政府打針政策令企業無視僱員個人意願和健康。航空同業陣線理事池耀崙認為，僱主應與不宜或拒絕打針的員工商討調職或在家工作等安排，直接解僱是不近人情。

勞工處呼籲僱主應考慮為不宜打針的僱員安排其他合適工作，稱《僱傭條例》沒有與接種新冠疫苗相關的規定，但僱主一般終止僱傭合約須按照條例規定，並支付解僱補償。

機管局早前亦規定，包括航空公司員工在內的特定群組，本月1日起必須最少打一針，本月30日起必須完成兩針及每7天檢測一次。據知，國泰前日（1日）向未完成接種兩針疫苗的機組人員發信，稱他們未有在8月31日的期限前告知公司完成接種兩針疫苗接種，而且未能證明不宜打針，因此公司將啟動解僱程序。

國泰：正跟進少數個案

國泰航空回覆本報稱，正個別跟進少數個案，大部分不打針機組人員具備充分醫療理據或正長期休假，國泰會繼續審視未打針員工的職務，評估他們能否獲續聘為機組人員。國泰又說，本月1日起所有國泰航班會由完全接種疫苗的機組人員執勤。

（新冠疫情）

相關字詞﹕職工盟 國泰航空 新冠疫苗

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