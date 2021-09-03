學生疫下數月不出戶 「吃着零食上網課」

復課後課業重 周只兩三次赴公園

衛生署呼籲學生每日做1小時體能活動，並保持飲食均衡。育有7歲兒子及8歲女兒的Kaman，疫下照顧子女一日三餐，以水果取代加工零食作小吃，故子女未見長胖，惟復課後只能準備較方便的包裝零食予子女帶回校，加上課業繁重，子女只能每周到公園遊玩兩至三次，活動量不足。李太亦曾因擔心疫情，與兩名各6歲及7歲的女兒數月不出門，至恢復面授課才回到公園遊玩，每日活動至少1小時。

校長：體育課要戴口罩 運動強度不高

胡艷芬表示，學生去年缺少實體的體育課，致肥機會必定增加，「甚至有同學食住零食上網課」。即使今年有較多時間回校上半天課，體育課亦因要戴口罩及遵照指引，不可做太高強度的運動，一般一周亦只有兩節，每節35分鐘，「上上落落，前後活動時間可能只得20分鐘」。她說課堂時間緊迫，學校唯有安排學生早上上課前跑步，或於小息時保持社交距離下到操場活動。

至於近視問題，李太兩名女兒疫情下每日看電視時間由1小時內劇增至3至4小時，加上要上網課，雖然女兒沒有近視，李太仍提醒她們每半小時稍息，保護眼睛健康。胡艷芬稱，現時網課時間遠比全面停面授課大減，情况有改善，亦建議家長安排子女在光線充足的地方上網課。

（新冠疫情）