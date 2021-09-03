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兒童肥胖率飈至11年高 初小兩成超重 疫下逾半中小學生體能活動減 衛署：響警號

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下不少活動受到限制，學童更要留家上網課。衛生署調查發現疫情下逾半學生體能活動顯著減少，結果兒童及青少年肥胖與近視情况惡化，原本正呈跌勢的超重及肥胖比率於去年反彈，初小升至20.2%，4歲童及中一生的相關比例亦升至5%及24.1%，分別創了10及11年新高。衛生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄認為，兒童肥胖情况響起警號，反映小學生受疫情影響尤甚，建議每日做一小時散步及行樓梯等體能活動。

小一小二肥胖率一年升6百分點

衛生署統計涵蓋近7000名去年到母嬰健康院檢查的4歲兒童，以及去年11至12月出席學生健康服務的近8000名小一至小二學童，以及約5000名中一生，發現3個年齡層的超重及肥胖比率均創10年及11年新高，其中4歲兒童的超重及肥胖比率一年間上升2.2個百分點至5%，小一至小二學童則反彈6.3個百分點至20.2%，而中一生亦增2.7個百分點至24.1%。

鍾偉雄表示，肥胖兒童長大後較易患上癡肥以至高膽固醇等心血管疾病，冀家長及早關注。

兩成學生多甜飲 留家飲食增

此外，衛生署上月以問卷訪問660名中小學生，發現疫情下58.1%小學生及56.8%中學生減少進行體能活動，77.7%小學生及65.2%中學生亦減少到戶外活動；飲食習慣方面，有25.8%小學生及19.7%中學生增加飲用添加糖分的飲品，21%小學生及16.8%中學生增加食用高鹽高脂的零食。

鍾偉雄說，問卷反映小學生疫情下生活習慣轉變較大，加劇肥胖問題。鍾偉雄又認為，兒童及青少年在疫情下較多時間留家，可能增加進食尤其是吃零食的機率，加上公共運動設施關閉，而港人家中運動空間及類別選擇有限，導致運動量減少，希望家長及學生適應「新模式」，在家中進行做家務等體能運動，而隨着疫情穩定，亦可以到附近公園散步及做運動，並建議中小學生每日要做一小時體能活動。

倡適應生活「新模式」 多在家運動

衛生防護中心健康促進處高級營養師（健康促進）關淑瑩建議家長，按照食物金字塔的比例為子女準備食物，又應避免選用加工醬汁及食品，以免子女攝取過多脂肪、糖分及鹽分。

關淑瑩補充，改變飲食習慣需整個家庭一起努力，而非只有子女飲食健康，父母如常吃喝。

小童近視飈6百分點 七成小學生課外用電子產品增

同時，兒童及青少年的近視亦趨惡化，去年4至5歲小童近視深75度、需屈光檢查的比率增加5.9個百分點至29.2%，轉介到視科專科診所及近視達100度的比率亦有上升，小一生佩戴眼鏡比率則增加3個百分點至14%，中一生亦微升1個百分點至53%。

另外，77.5%小學生及65.4%中學生增加使用電子屏幕產品作學習用途，71.6%小學生及59.7%中學生亦增加以電子產品作學習以外用途。鍾偉雄稱，除了學生上網課需要使用電子產品，疫情期間未能外出，學生亦可能以電子產品解悶，多玩電子遊戲，提醒學生需與屏幕保持30至50厘米距離，並定時稍息。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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