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2021年9月2日星期四
港聞二
涉落藥性侵7男生 補習導師被捕 長年建信任 邀喝酒談心 安眠藥扮「補肝藥」
猛搖託管嬰致永久殘障 地盤工囚50月
按摩店涉賣淫案 辯方擬傳召蔡展鵬
密斗車撼壞車 撞凹車頭司機亡
卓悅美容院停業 百客預繳580萬 業界：倘屬「結業」 有機制免費轉介
美容師：5月起屢次拖糧 前日多人協議離職
卓悅前大股東個人持有 欠債3.3億料債主接管
《學校行政手冊》強調防範制止教學違國安
領不到消費券 長者湧辦事處 逾百人排隊曾爭執報警 政府延長重新申請期
馬家健冤案上訴得直 議員質疑檢控標準 鄭若驊：不偏不倚
修議規阻濫用點人數 李家超：防議員癱瘓議會
藉手遊誘女童拍裸照 小學教師囚32月
泛民集結最後一案 7人囚14至22月 4宗集會遊行分開審 官：免重複受罰刑期同時執行
「八區開花」售貨員脫暴動襲警罪
曾自認禽獸不如 七旬翁涉姦孫女6罪脫
四級火消防殉職死因庭 VR模擬迷你倉配合作供
涉策劃炸彈襲擊 分兩案起訴6人 光城者第3案 中五生控串謀恐怖活動
引非港人醫生 骨科醫學院：非常反感 批港府違承諾 憂醫專能否全權把關
兩大醫生組織提5關注 促釋疑慮
醫局強打針 員工針後3日亡 疫苗基金未錄死亡個案獲賠
中六級近七成接種 創知中學盼復全日課
未清零通關 理大App自動追行蹤減確診
港洽泰國大馬互認針卡 冀滯留港人可回家
尊子漫畫
【Emily】議員提修正案 蔣麗芸「突擊點名」 建制記招遇打鐘 3個字完場
【Emily】辭港所有職務 沈旭暉留台大學教書
【Emily】教授被指灌酒買學生怕 楊潤雄：個教授問題大啲
【Emily】疫下失魂魚減 六合彩1900萬無人領
【Emily】李予信辭區議員 做寵物美容「依然喺度」
【Emily】符4條件 田二少倡先同粵城局部通關
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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