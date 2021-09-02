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港聞二

港洽泰國大馬互認針卡 冀滯留港人可回家

【明報專訊】本港昨增1宗新冠病毒輸入確診，至昨連續15天沒有錄得本地個案。港府近日與菲律賓及印尼簽訂協議，承認當地的接種疫苗紀錄，食物及衛生局昨表示正與泰國和馬來西亞商討類似的互認協議，讓滯留當地已打針的港人回港。

昨輸入個案為一名32歲女子，她沒有病徵，曾接種兩針復必泰，於8月27日乘搭TK083航班由希臘抵港，同行友人前日已確診。

昨一輸入 沒病徵已齊針

現時從A組高風險地區返港者，必須持有由香港發出的接種疫苗紀錄、或由「發出認可疫苗接種紀錄地區名單」地區的疫苗紀錄，港府近日與菲律賓及印尼簽訂協議，認可當地疫苗。食衛局長陳肇始昨在立法會會議上表示，政府正與泰國和馬來西亞商討類似的疫苗互認協議，讓滯留當地、已打疫苗的港人也可返港。

羅致光：冀本月下旬啓用竹篙灣 供780外傭檢疫

勞工及福利局長羅致光曾表示，冀本月中會有第二間檢疫酒店供外傭入住。他昨日出席立法會會議後稱，由於價格及財務上未能得出可接受的安排，目前未能確定第二間檢疫酒店。他指當局期望可於本月下旬較早的時間，啓用竹篙灣一、二期合共780個單位，供外傭檢疫。被問到可否動用竹篙灣其他檢疫單位，他說不可能亦不應該用盡3000個單位予外傭，應預留單位供密切接觸者入住，當局正探討其他可行方案。

此外，醫管局昨公布一宗錯誤發出電話提示短訊事件。醫管局資訊科技系統人員前晚維修系統時，錯誤將涉及病毒檢測的電話短訊再度發送至約24萬名市民，他們曾於今年2月13日至3月29日期間，在不同地點領取深喉唾液樣本瓶，或在社區檢測中心接受檢測。

醫管局續指，有關通知短訊只載有檢測樣本瓶的編號及網站連結，並不涉及任何個人資料及檢測結果，而由於電子檢測紀錄網站只供市民查詢及下載過去31日的檢測紀錄，接獲短訊的市民並不能檢視上述時段的紀錄。醫管局向受影響市民致歉，並會發短訊通知有關市民毋須理會上述短訊，亦會全面檢視有關系統，調查成因。

相關字詞﹕新冠疫苗 新型冠狀病毒

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