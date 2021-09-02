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港聞二

未清零通關 理大App自動追行蹤減確診

【明報專訊】疫情持續，部分國家已轉為「與病毒共存」策略，港府則繼續限制入境。理工大學的研究團隊利用模型，計算出一旦本港恢復通關、且不採取社交距離措施，預計每日有逾千宗確診，若限制每日入境人數最多1萬，再配合嚴格社交距離措施和追蹤密切接觸者等，每日確診可減至約10人。團隊研發出接觸追蹤應用程式（App），利用藍牙等技術自動記錄用戶行蹤，盼助通關後控制病毒傳播。

配合社交距離 料每日千確診減至10宗

理大土地測量及地理資訊學系的研究團隊，利用過去一年多本港輸入個案來源地、入境人數和本地傳播率等數據製作模型，推算若取消入境檢疫及社交距離措施，且回復到2019年平均每日約15萬人入境水平，以兩針疫苗接種率為50%推算，預計60日內會有6.6萬人確診，即平均每日逾千宗。團隊又推算，若採取接觸追蹤措施，60日確診可減至約1萬人；若限制每日入境最多1萬人，加上嚴格社交距離措施，如兩人限聚令等，60日確診數可減至596人，即平均每日約10人確診。

該系系主任陳武表示，只要政府容許入境者不用檢疫，就不可能清零，若政府決定要通關，應有接觸追蹤等措施配合，減低確診數。該系助理教授朱孝林認為，若平均每日約10人確診，相信醫療系統可負荷，否則只能繼續封關。

該系研發出一個接觸追蹤應用程式，利用全球導航衛星系統和藍牙等技術，記錄用戶行蹤，一旦用戶確診，可自願向公共衛生部門提供行蹤，與確診者行蹤有交集的用戶會收到通知，包括何時、何地與確診者接觸了多長時間等。

保障私隱 用戶須自願傳數據

陳武說，該應用程式與安心出行可互補，安心出行要用戶主動掃描二維碼，理大的程式可自動記錄行蹤，但只會記錄用戶所到的大廈，不記錄樓層。該系教授黃文聲表示，程式需用戶自願向公共衛生部門傳送數據，政府無法主動取得用戶行蹤，確保用戶私隱。政府資訊科技總監辦公室表示，會聯絡理大研發團隊詳細研究技術細節和合作的可行性。

相關字詞﹕新型冠狀病毒 清零 與病毒共存 接觸追蹤 私隱 安心出行

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