中六級近七成接種 創知中學盼復全日課

學生回校感興奮 接種態度各異

新學年首個開學日，創知中學昨晨舉行開學禮和升旗儀式，校長和教師歡迎學生回到校園。教育局早前開出要求，倘師生接種兩劑新冠疫苗比率分別達到七成，始能恢復上全日課。已打齊兩針的中一生范同學表示，經歷網課多時，對重返學校感興奮，期待新學年可參與不同課外活動。中六生胡同學因擔心副作用未有打針，「始終不同人接種後情况很不同，有人很精神，但有人就會嘔」。他又稱，參與補課有信心能追趕學習進度，「能否返全日都差不多」。

黃晶榕說，該校已有84名教職員已打針，中六生的接種率更已達68%，估計學生盼盡快恢復全日課備戰公開試，期望本月中可讓全級恢復上全日課。他稱，初中和高中學生的整體接種率分別為約五成和六成，冀全校接種率在聖誕假前達到100%，「若有10幾個同學準備好，就會一批批送去接種」。他續稱，除課堂學習，日後會在下午舉行體育活動和參觀博物館，相信不會對未接種疫苗學生不公。

楊潤雄：官校教職員接種達九成

教育局長楊潤雄表示，下周起會再向學校詢問接種數字，了解師生打針人數，重申官校教職員接種率已達九成。被問到有指應當強制要求教師接種，他重申政府仍推行自願打針，但呼籲教師如非身體不適，都應該接種疫曲，確保師生和家人安全。