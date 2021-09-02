醫局強打針 員工針後3日亡 疫苗基金未錄死亡個案獲賠

醫管局昨晚回應稱，該名員工上月28日清晨因急性胸口痛，送入聯合醫院急症室，初步診斷為急性心臟病，搶救後送往心臟深切治療病房繼續接受治療，其後情况惡化，29日不治。

針後兩日心口痛 初步診斷急性心臟病

新冠疫苗接種計劃推出逾半年，逾400萬人已打最少一針，佔合資格人口約六成。政府最新數據顯示，截至8月29日的一周，衛生署接獲187宗打疫苗的異常事件報告，當中沒有在打針後14日內死亡、與疫苗有潛在關聯的個案。同期再有4名青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎，分別涉及兩名13歲、一名14歲及一名15歲的男子，他們在接種BioNTech（復必泰）後1至14天內出現胸痛，情况穩定。

此外，截至8月23日，疫苗保障基金接獲338宗申請，已處理204宗，22宗個案獲批，涉速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱，涉總金額263萬元（見表），惟至今未有一宗死亡申請個案獲賠償。翻查資料，截至7月23日，基金共批出6宗申請，涉75萬元，即7月23日之後的1個月內急增16宗個案獲批，涉188萬元。另外，有1宗死亡個案和100宗傷害個案，因申請不完整而被拒絕，情况包括未獲醫護向衛生署呈報為疫苗接種嚴重或非預期異常事件等。

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