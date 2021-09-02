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港聞二

兩大醫生組織提5關注 促釋疑慮

【明報專訊】代表公營和私營醫生的兩大醫生組織、公共醫療醫生協會及醫學會昨日發表聯合聲明，對港府提出引入非港人專科醫生等三大修訂前，會方未獲諮詢表示相當失望，並提出五大關注，包括特別註冊委員會須加入前線醫生、引入醫生應設熔斷機制等，兩組識指是次修訂涉及香港醫療水平及市民福祉，不應草率推行，促港府必須回應問題，釋除公眾疑慮。

港府擬修例增加特別註冊引入非本地培訓醫生，前日並作最新三大修訂，包括擴至非港人專科醫生、合資格醫科畢業生可回港實習，以及有限度註冊醫生可申請轉為特別註冊。醫學會及公共醫療醫生協會昨聲明提出五大關注，包括：

一、本港醫科生的實習及培訓資源不充裕，憂慮將進一步減少本地醫科生的實習及培訓機會；

二、有限度註冊銜接安排上需倚賴公營醫療和醫專把關，促解說聘用的機制和門檻如何確保受聘醫生達標；

三、制定認可院校名單的特別註冊委員會須加入前線醫生代表，以反映公營醫生聲音；

四、公營醫療須有設施和機制等配合改善問題；以及

五、促港府制定檢討機制，如成立專責小組檢視新例成效，並應就引入醫生設熔斷機制，免人手過盛。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台節目指今次修例肯定不是「靈丹妙藥」，相信符合條件而又願意來港者可能每年只有低雙位數字，都對醫管局近7000名醫生幫助是微乎其微，相信修例較有可能變得「雷聲大雨點小」。

食衛局常任秘書長陳松青在同一節目指出，約有數百至千名香港學生在海外的醫學院升學，最終會有多少人回港，亦視乎日後認可醫學院名單會有多少。被問到會否每年只吸引雙位數醫生來港，陳松青相信不會這麼少。

相關字詞﹕何栢良 食衛局 公共醫療醫生協會 醫學會 2021年醫生註冊修訂條例草案

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