引非港人醫生 骨科醫學院：非常反感 批港府違承諾 憂醫專能否全權把關

當初稱吸納港子弟 學院才勉強接受

香港骨科醫學院院長李威儀昨日向本報指，原則上反對政府原來方案，因增加特別註冊是繞過行之有效的制度，但政府當初推修例時強調為吸納香港子弟而「無奈地勉強接受」，「突然臨門一腳話行政會議通過擴至非永久居民，係好大一步」，批評港府提新修訂違反其原先承諾，骨科醫學院理事會對新修訂「非常反感」。

但據他所知，食衛局公布前有知會醫管局各專科協調委員會的主席，他們已反映擔心修訂下，年輕醫生因預見很多海外醫生來勢洶洶的競爭，或加速離開公營甚至考慮去其他地區工作，但不見食衛局在提出修訂時回應這些關注。

新修訂下，具醫專認可專科資格的非港人醫生才可經特別註冊來港，李威儀說關注未來於實際操作上，醫專是否能獨立把關，即對不合資格的申請人有完全否決權，政府未就此作清晰表述。就日後會否在承認或不承認內地培訓醫生資歷面對政治壓力，李威儀說會有擔心，最重要讓醫專自主審視申請人是否符要求。

有限度註冊多南亞醫生申請

難評估質素 不足一半獲批

就認可外地培訓醫生專科資歷上，李威儀說一般是就申請逐個審視，包括課程時數、是否包括各亞專科培訓、曾進行的手術量等，以保障病人安全。

目前海外醫生可透過有限度註冊在本港公營機構工作，李說由於英聯邦國家專科培訓與香港相若，大部分這類申請人可獲骨科學院承認；但近年較多南亞申請人，他們在尖端技術，如微創手術、複雜骨折等培訓低於香港要求，整體申請中不足一半獲學院認可。

香港外科醫學院院長梁慶達亦表示，目前僅約八分之一經醫管局申請有限制註冊的專科資歷獲外科醫學院認可，獲認可的主要是英美醫生，因當地培訓和專科試與香港相若；其餘不獲批的大多來自南亞、東歐等，很多難評估其專科水平是否合要求，甚至曾有申請者聲稱在某大學獲得專科資格，但翻查該大學並無醫科。

梁慶達說，前年曾有內地培訓的小兒心胸外科醫生申請來港工作，學院評核並認可其外科水平，但該內地醫生決定不來港工作。李威儀說，骨科方面亦認可過小量內地醫生的專科資歷。梁慶達關注，特別註冊醫生5年後可轉正式註冊離開公營體系，會否與解決公營人手問題背道而馳。李威儀和梁慶達均指港府於公布前無就3項新修訂諮詢其所屬學院意見。食衛局回覆稱，在修例過程中有諮詢醫專。

陳肇始：通過後有向醫生解釋政策

被問日後內地醫生能否經特別註冊來港，食衛局長陳肇始（圖）昨在電台回應，世界各地包括內地都有其專科培訓制，醫專有既定機制看是否合要求。就新修訂有否獲醫學界同意，陳肇始稱修訂獲行會通過後和在記者會後，有向不同醫生解釋政策。

明報記者