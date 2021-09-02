涉策劃炸彈襲擊 分兩案起訴6人 光城者第3案 中五生控串謀恐怖活動

控方：暫不將3案合併

控方表示，7名被告均於7月5日被捕，涉及同一案件，只是在不同階段被帶上法庭，但現階段不會將3案合併，因警方仍在調查，包括檢驗證物上的指模、等候涉案化學品的檢驗結果以及追查各被告的聯絡紀錄等，申請押後案件並反對所有被告保釋。

新案被告為中五學生蘇穎貞（18歲），控罪指她於今年6月6日至7月5日期間，與何裕泓、歐文、郭文希、 陳凱量、兩名15歲學生及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

疑蒐製炸彈原材料

據了解，蘇穎貞在案中負責為其他被告蒐羅製造炸彈的原材料，羅官聽畢雙方陳辭後拒絕保釋申請。

其餘6名被告包括中三學生何裕泓（17歲）、中四學生歐文（19歲）、中三男學生（15歲）、中六女學生郭文希（18歲）、報稱司機的陳凱量（24歲）及中四男學生（15歲），其中何裕泓及15歲中三男學生均有保釋申請，同遭羅官拒絕。

【案件編號：WKCC2680、2768、3489/21】

（港區國安法）