四級火消防殉職死因庭 VR模擬迷你倉配合作供

研訊40日召99證人 無陪審團

案件由死因裁判官黃偉權審理，不設陪審團。兩名殉職消防員張耀升及許志傑的家屬分別由大律師曾藹琪及大律師譚俊傑代表，許志傑的遺孀吳安兒昨日亦有列席研訊。時昌迷你倉、淘大工業村業主恒隆地產，以及消防處均派律師列席。

黃官開庭時稱，法庭設立虛擬實境技術立體屏幕，屏幕會配合兩個大模型使用，一個展示時昌迷你倉內部，另一個展示九龍灣淘大工業村大樓與周邊大廈，當證人作供時會有鏡頭拍攝模型，銀幕會實時顯示模擬迷你倉的位置和環境。

黃官又透露，由於證物眾多，本案採用電子證物技術，是首次在死因庭採用。案件今天正式開審，將讀出證人供辭及播放片段，料明天才會傳召首名證人。

【案件編號：CCDI-333、334/16】