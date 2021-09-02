「八區開花」售貨員脫暴動襲警罪

港大生求情稱與病母相依為命

4名被告為地盤工人王嘉麟（案發時25歲，下同）、港大生劉俊樂（20歲）、商人劉育承（28歲）及售貨員鄧如良（58歲）。代表港大生的律師求情時稱，被告去年畢業於生物醫學系，父母離異，其母3年前完成手術，二人相依為命，被告是家庭支柱，並因本案對家人感愧疚，冀法庭從輕發落。

法官李慶年裁決時稱，當晚9時許，亞皆老街和彌敦道交界近惠豐中心發生非法集結，至少20至30人聚集及有人叫囂。警員C目睹被告王嘉麟把垃圾袋搬出行人路，直接參與堵路。

李官稱C觀察堵路約2分鐘，專注可疑人的外形行蹤約30秒，觀察並非一瞬間，且警車並無徽號，但王一看到警員隨即高速奔跑，明顯畏罪逃跑。

李官續稱，兩名警員曾觀察次被告劉俊樂身穿白色上衣，指劉不止一次把垃圾袋搬出行人路。雖然二人在劉的外形細節上有不同描述，惟李官認為二人對劉的描述重點一致，裁定劉曾聯同其他人堵路。

另外，警員B稱掃視前方時，看到一名男子作出投擲動作及有物件「飛出來」，隨即感到小腿被撞擊，B及後走向該男子及捉着他。雖然有片段拍到被告鄧如良有動作，惟李官稱投擲動作是一瞬間的事，故不肯定鄧曾向警方防線扔出物件及參與暴動。

【案件編號：DCCC 352/20】

（反修例風暴）