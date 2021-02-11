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泛民集結最後一案 7人囚14至22月 4宗集會遊行分開審 官：免重複受罰刑期同時執行

【明報專訊】15名民主派涉於前年8月至10月組織、參與及煽惑他人參與未經批准集結，4案分開審理，不少被告身負數案。最後一案涉前年10月九龍遊行，7名被告包括前民陣召集人陳皓桓、民主黨何俊仁、社民連梁國雄等早前認罪，昨在區域法院判刑。法官胡雅文表示，眾被告強調的和平遊行只是「空口說白話」，遊行衍生暴力事件，作為組織者的眾被告「責無旁貸」，判7人監禁11至16個月；為確保被告不會重複受罰，除黃浩銘外，下令其餘6人的刑期與早前的3宗集結案刑期同期執行（見表），7人的總刑期為囚14至22個月。

4案總刑期 梁國雄最重

本案7名被告為陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森、吳文遠。首4名被告承認於2019年10月19日，在終院外煽惑他人明知而參與未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人承認於同月20日在香港組織一個未經批准的公眾遊行。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、10．1案獲緩刑的單仲偕、民主黨前主席劉慧卿等人昨有到聽旁聽。黃浩銘離庭時向親友稱「同我老婆講我好愛佢！」，親友回應道「唔使掛住屋企呀，阿銘！」

官：和平遊行「空口講白話」

法官胡雅文判刑時指出，2019年6月開始的社會動盪不斷升級，9至10月幾乎每日出現示威和暴力事件，強調集會自由並非絕對，而是受到法律限制。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁在終審法院外舉行記者會呼籲民眾參加遊行，何俊仁雖強調要和平遊行，並叫「勇武派」及和平示威者攜手參與「公民抗命」，但當時正值動盪，法官認為他們只是「空口講白話」，並故意無視公共秩序受到威脅。

法官提到，陳皓桓由遊行一開始便稱知悉有朋友「做其他行動」，他所指的顯然是暴力行動，他在遊行結束後又感謝「手足」封路讓他們完成遊行。法官稱，當日有人破壞港鐵、中資銀行及商店等，造成重大損失，辯方雖求情稱眾被告不應為事後的暴力行為負責，但胡官認為，作為組織者的眾被告沒有採取措施避免暴力事件發生，實屬「責無旁貸」。

法官考慮陳皓桓、梁國雄、何秀蘭及何俊仁是有預謀地舉行記者會後，就煽惑他人參與未經批准集結罪，以24個月為量刑起點。組織遊行方面，陳皓桓、梁國雄及何秀蘭明知遊行會導致尖沙嘴一帶交通癱瘓，亦會有暴力者出現，仍在遊行前一天舉行記者會，罪責比其餘3人重，以24個月量刑，黃浩銘、楊森、吳文遠的量刑起點則為18個月。

法官稱，除了認罪可獲減刑，亦要考慮判刑公平，確保被告不會重複受罰，身負數案的被告額外獲減刑2至4個月，與之前案件同期執行。

【案件編號：DCCC 535/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕何秀蘭 梁國雄 何俊仁 陳皓桓 10.20九龍遊行 煽惑他人明知而參與未經批准集結 參與未經批准的集結 組織未經批准集結 反修例運動

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