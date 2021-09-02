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藉手遊誘女童拍裸照 小學教師囚32月

【明報專訊】已婚小學男教師兩年前起透過手機遊戲《第五人格》及抖音結識兩名案發時分別8歲及12歲女童，誘使她們拍攝不雅照片及影片，遭8歲女童的母親揭發報警。男教師早前承認兩項促致未滿16歲的兒童製作色情物品及一項管有兒童色情物品罪，昨在區域法院判囚32個月，庭上透露被告心理報告指他有戀童傾向。

心理報告指有戀童傾向 求情稱妻產後抑鬱

法官李俊文引述辯方求情稱，被告邱智豪（38歲）2011年完成教育碩士學位，曾任助理工程師，由去年還押至今，故未有陪伴太太臨盆，未曾見到初生女兒；同樣任職教師的太太因此案而患產後抑鬱，須接受治療，被告稱明白自己有心理問題，願意接受輔導治療。

法官引述心理報告指出，女童X案發時年僅8歲，事後不願憶起事件，雖無重大心理創傷，但仍感到不安。案發時12歲的女童Z事後自責，會發噩夢，經治療後有好轉，不過仍擔心受騙，並減低對他人的信任。報告又指被告因不懂處理壓力而犯案，從中尋求快感，事後自信心低落，有戀童傾向。

法官指斥，本案嚴重之處是兩名受害人年紀小，案發時與被告相差20多歲，被告以遊戲道具引誘X屬加刑因素。被告曾傳送一張自己陽具的照片給X，又嘗試約會X及Z，幸被拒，否則後果不堪設想，惟已對女童及其家人造成嚴重傷害。

【案件編號：DCCC 211/21】

相關字詞﹕區域法院 管有兒童色情物品 促致未滿16歲的兒童製作色情物品 手機遊戲 小學教師

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