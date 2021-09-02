藉手遊誘女童拍裸照 小學教師囚32月

心理報告指有戀童傾向 求情稱妻產後抑鬱

法官李俊文引述辯方求情稱，被告邱智豪（38歲）2011年完成教育碩士學位，曾任助理工程師，由去年還押至今，故未有陪伴太太臨盆，未曾見到初生女兒；同樣任職教師的太太因此案而患產後抑鬱，須接受治療，被告稱明白自己有心理問題，願意接受輔導治療。

法官引述心理報告指出，女童X案發時年僅8歲，事後不願憶起事件，雖無重大心理創傷，但仍感到不安。案發時12歲的女童Z事後自責，會發噩夢，經治療後有好轉，不過仍擔心受騙，並減低對他人的信任。報告又指被告因不懂處理壓力而犯案，從中尋求快感，事後自信心低落，有戀童傾向。

法官指斥，本案嚴重之處是兩名受害人年紀小，案發時與被告相差20多歲，被告以遊戲道具引誘X屬加刑因素。被告曾傳送一張自己陽具的照片給X，又嘗試約會X及Z，幸被拒，否則後果不堪設想，惟已對女童及其家人造成嚴重傷害。

【案件編號：DCCC 211/21】