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修議規阻濫用點人數 李家超：防議員癱瘓議會

【明報專訊】立法會早前通過對「行為不檢議員」和「缺席議員」施加財政處分。政府提出修訂《立法會（權力及特權）條例》等3條法例，草案昨日在立法會首讀及二讀。政務司長李家超表示，支持立法會檢討《議事規則》，認為有助減少議員作出極不檢點行為，以及阻止濫用點算人數以癱瘓議會。

《2021年立法會（紀律制裁及遙距會議）（雜項修訂）條例草案》提出就因行為不檢而被暫停立法會職務的議員，或在無合理原因下缺席，因法定人數不足而休會待續的立法會會議的議員，施加財政處分；並引入在特殊情况下遙距進行立法會會議或委員會會議。

批過去有議員「用心不良、損港利益」

李家超發言時表示，政府重視行政立法關係及尊重立法會的職權，批評過去有「用心不良、損壞香港利益的議員」肆意「拉布」拖延會議，窒礙政府施政。他認為，今次修訂有助維護立法會的效率及莊嚴，恢復理性討論。

選委「清一色」 廖長江：不是建制派造成

另外，41名建制派議員成為選舉委員會的當然委員；熱血公民鄭松泰上周被取消立法會議員資格（DQ），醫學界陳沛然則沒有登記，兩名非建制派議員均無出任選委。建制派「班長」廖長江昨被問是否突顯選委「清一色」的組合，稱大批民主派議員請辭非由建制派造成，而鄭松泰亦因個人原因被DQ，「所謂『清一色』不是建制派造成的現象」。民建聯何俊賢表示，是「清一色」愛國，但不代表意見單一。

相關字詞﹕建制派 立法會 議事規則

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