馬家健冤案上訴得直 議員質疑檢控標準 鄭若驊：不偏不倚

上訴庭批評控方放棄追究較重罪責的人，似乎將無辜的人定罪，並提出多項未能解決的疑點，包括為何案底纍纍的「師爺」會受聘於律師樓、為何撤銷同案另一人的控罪等。

謝偉俊：司長有否親聽控方匯報

謝偉俊關注到，在上述案件原審期間，律政司長及刑事檢控專員有否親自聽取或審閱代表控方的大律師的匯報，以及律政司還有哪些官員參與聽取或審閱有關匯報；律政司基於哪些考慮因素和理據決定繼續檢控。他又問到，律政司有否評估這宗案件是否顯示刑事檢控工作及制度存在嚴重缺陷，及會否削弱市民對本港法治制度及檢控人員專業水平的信心。

鄭：檢控人員一貫恪守《檢控守則》

鄭若驊回覆稱，由於與案件相關的司法程序正在進行，不宜評論，並強調控方會依據《檢控守則》及適用法律，審視相關證據是否足以確保有合理機會達至定罪。她稱檢控人員對每一宗案件都會恪守《檢控守則》，並會隨案件的發展和整體情况，審視相關的證據是否足以支持繼續檢控工作。

鄭若驊表示，律政司的內部討論，內容必須保密；又指律政司長、刑事檢控專員及刑事檢控科團隊的檢控工作一貫秉持上述原則行事，不偏不倚、一視同仁，以維持司法公義。