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領不到消費券 長者湧辦事處 逾百人排隊曾爭執報警 政府延長重新申請期

【明報專訊】電子消費券計劃昨起向以書面登記及第二輪電子登記的市民，發放第一期2000元消費券。大批長者因填錯或填漏資料未能成功取得消費券，昨日有逾百人湧到位於旺角的消費券秘書處排隊查詢，一度相當鼓譟，需警員到場調停。政府昨晚宣布，因有部分市民未察覺之前遞交的登記因資料有誤或不齊全而需補交資料，故延長重新申請期至9月15日，重新登記後最快10月1日可領取第一期消費券。

政府上月中推出消費券特別安排，若市民登記資料有誤或不齊全，可於上月底前遞交書面表格重新登記，惟仍有不少長者不知要補交，至昨早才得知自己申請失敗，引起逾百名無法如期領取消費券的市民湧至旺角始創中心消費券秘書處排隊查詢，場面一度混亂。政府昨晚宣布延長重新登記安排至本月中，市民一般會在遞交登記約一星期內收到登記結果的短訊通知。

着領籌兩小時返回 不滿仍要等

警派員調停 有救護到場

消費券秘書處門外由早上到下午均大排長龍，多數為長者，他們欲到樓上消費券秘書處領取籌號查詢，工作人員指示市民取籌後約兩小時後返回辦事處處理查詢，但有市民按指示返回辦事處後，仍要擠在走廊繼續等候與職員見面。有長者疑不滿安排與職員爭論，其間報警稱頭暈，警方一度派員到場了解，並有救護車到場。

昨有排隊的李婆婆8月透過郵政遞交書面申請，誤把表格要求填寫的「八達通號碼」當作八達通增值後的收據號碼，後來收到政府短訊要求補回資料，卻以為是意圖套取其個人資料的詐騙短訊，故未有理會，錯失補交資料的期限，被視作無登記。她昨發現未能領取消費券，遂偕丈夫在秘書處外排隊數小時，方知自己填錯資料。她稱排隊環境太侷促，險些暈倒，批評申請程序繁複，「我哋邊識呢啲野？政府鍾意畀就畀，唔畀好過畀，激到我哋死！」

另一長者蔡先生則說，自己不太懂電腦操作，故書面申請，事後有收到登記成功的短訊，以為可領到2000元，今卻被告知他沒有登記，對安排感不滿，「我哋老人家唔識電腦，拎紙（書面申請）都搞到咁混亂，離晒大譜」。他認為政府應參考上次派1萬元的做法，直接存入市民戶口，減少混亂。黎女士亦認為有關安排十分混亂，對計劃非常失望，「我覺得好煩囉，𠵱家都未拎到」，認為最好是直接派錢。

蔡先生：書面申請都咁混亂離晒譜

黎女士：好煩囉，最好直接派

民建聯表示，接獲過千名書面申請者求助個案，指未能領取款項，原因包括早前遞交資料不齊全、未有按時補充資料，或填錯資料等。該黨昨與財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲會面，該黨立法會議員柯創盛會後透露，政府已承諾彈性調動人手跟進查詢、增加派籌，以及可委託其他人代交資料。

民主黨稱昨日起最少有5個地區辦事處接獲書面申請消費券的市民投訴，該黨昨早致電消費券熱線了解情況，但線路極為繁忙，難以接通。民主黨中委曾自鳴稱，政府需改變現行覆檢程序，安排仍然無法領取消費券的申請人，重新或補充提供資料，以求盡快處理個案。

相關字詞﹕民建聯 民主黨 長者 八達通 財經事務及庫務局 消費券

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